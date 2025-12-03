“Đây là kỳ SEA Games mà các đội phải đá ít trận nhất. Với U22 Việt Nam, chúng ta còn được nghỉ tới 8 ngày sau trận ra quân gặp U22 Lào. Với thể thức mới, U22 Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng để chắc chắn vào bán kết.

Việc lịch thi đấu cách xa buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik phải có điều chỉnh hợp lý. Với một đội bóng trẻ, sự hưng phấn rất quan trọng. Nhiều cầu thủ trẻ họ nghỉ đúng một ngày đá tiếp còn hơn là nghỉ hơn một tuần thế này. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi cho rằng những bài tập thể lực và điểm rơi của HLV Kim vẫn đang làm tốt”, BLV Quang Huy đánh giá.

U22 Việt Nam quyết tranh HCV SEA Games. Ảnh: S.N

Theo BLV Quang Huy, bóng đá Lào có sự tiến bộ thời gian qua, nhưng để trở thành đối thủ xứng tầm của U22 Việt Nam ở SEA Games thì chưa.

“Chúng ta thấy bóng đá Lào chuyển mình khá lâu rồi, nhưng giống như rất nhiều nền bóng đá của khu vực Đông Nam Á, sự tiến bộ chậm và không liên tục.

Đa số các đội trong khu vực không có sự kết nối giữa lứa này với lứa sau, thiếu tính hệ thống, thành ra tiến bộ không đều. Chúng ta tôn trọng đối thủ nhưng U22 Việt Nam rõ ràng tới SEA Games với một đội hình mạnh, có nhiều cầu thủ đá thường xuyên ở V-League, tham dự các giải quốc tế.

Ngay sau 1 tháng nữa cũng lứa cầu thủ này tham dự VCK U23 châu Á 2026, và tôi hi vọng Việt Nam một lần nữa tạo nên kỳ tích. Còn SEA Games thì đương nhiên mục tiêu của U22 Việt Nam không gì khác ngoài chức vô địch, nhưng hãy cứ thư thái và đá đúng khả năng của mình”, BLV Quang Huy nêu quan điểm.

Ở U22 Việt Nam, BLV Quang Huy kỳ vọng Đình Bắc có thể là khác biệt: “Tôi rất chờ đợi Đinh Bắc với khả năng săn bàn. Đây là mẫu cầu thủ kể cả ở ĐTQG cũng không có nhiều. Đình Bắc là mẫu rất quý hiếm và trong những thời điểm khó, anh có thể là người tạo ra khác biệt”.

Dự đoán kết quả trận U22 Việt Nam vs U22 Lào, BLV Quang Huy nói: “Tôi nghĩ trận ra quân chúng ta cần "đầu xuôi" thôi. Mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang Sik ở cả hai trận vòng bảng đều là thắng để đi tiếp. Trận này U22 Việt Nam thắng từ 2-3 bàn là hợp lý”.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Lào lăn bóng vào lúc 16h ngày 3/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).