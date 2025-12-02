Thành tích "đẹp", nhưng nỗi lo là thật

Chỉ xét trên phương diện kết quả, HLV Kim Sang Sik đang làm rất tốt công việc cùng U22 Việt Nam khi duy trì mạch bất bại trong tất cả các trận đấu chính thức, từ giải U23 Đông Nam Á cho đến vòng loại U23 châu Á. Ấn tượng hơn, hệ thống phòng ngự của ông Kim xây dựng cho thấy sự chắc chắn đáng nể, mỗi giải đấu chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 1 bàn.

Thế nhưng, khi gạt qua những con số thống kê, rõ ràng cách vận hành lối chơi của U22 Việt Nam, từ phòng ngự đến tấn công, đều đang có vấn đề. Hàng thủ dù ít thủng lưới nhưng thực tế đã phải nhờ cậy rất nhiều vào sự may mắn và tài năng cá nhân của các thủ môn để khỏa lấp những sai số hệ thống.

U22 Việt Nam vẫn đảm bảo kết quả tốt

Đáng báo động nhất là sự bế tắc nơi hàng công. Điểm chung đáng ngại giữa tuyển Việt Nam và U22 dưới triều đại HLV Kim Sang Sik chính là sự kém hiệu quả trong khả năng dứt điểm.

Điều này buộc giới chuyên môn phải đặt dấu hỏi: Phải chăng khả năng tổ chức và tư duy chiến thuật của các cầu thủ chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe từ HLV Kim Sang Sik?

Hoặc ngược lại, triết lý mà chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng đang không phù hợp với tố chất của cầu thủ Việt Nam? Nhưng dù là lý do gì, việc liên tục bỏ lỡ cơ hội khiến tất cả khó mà an tâm.

U22 Việt Nam cần một bản sắc rõ ràng hơn

Không phủ nhận HLV Kim Sang Sik đã giúp bóng đá Việt Nam duy trì được vị thế và thành tích tốt. Nhưng bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số mà còn là cảm xúc và niềm tin mà lối chơi mang lại. Ở khía cạnh này, người hâm mộ có quyền không hài lòng.

Đòi hỏi U22 Việt Nam phải thay đổi không phải là một dạng "tiêu chuẩn kép" – tức là vừa muốn thắng, vừa muốn thắng đẹp. Người hâm mộ chỉ cần một lối chơi rõ ràng hơn, có ý đồ cụ thể hơn, giống như thời kỳ của HLV Park Hang Seo.

Nhưng lối chơi vẫn chưa thật sự khiến người hâm mộ hài lòng

Khi đó, dù đá phòng ngự phản công hay áp đặt, đội tuyển dưới thời ông Park Hang Seo ít nhiều cho thấy một bản sắc riêng biệt. Còn hiện tại, U22 Việt Nam đang thắng theo cách khá chật vật và thiếu định hướng.

Sự kỳ vọng này là hoàn toàn chính đáng và có cơ sở. U22 Việt Nam đã có cả năm trời chuẩn bị, được VFF đầu tư trọng điểm với hàng loạt chuyến tập huấn và các giải giao hữu chất lượng cao. Với sự đầu tư ấy, việc đội bóng vẫn chơi "chưa hay, chưa an tâm" là điều khó chấp nhận.

Đã đến lúc U22 Việt Nam cần phải khác, phải chứng minh được năng lực thực sự và giành tấm HCV SEA Games 33 một cách xứng đáng tuyệt đối thay vì mãi núp bóng sau những chiến thắng nhọc nhằn và có yếu tố may mắn đi kèm như đã thấy.