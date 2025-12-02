"SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng, và chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Tôi tự tin rằng chúng tôi có thể gây bất ngờ. U22 Lào làm hết khả năng của mình trước U22 Việt Nam. Tôi mong các cầu thủ thể hiện hết sức, còn kết quả thì không đoán trước được", HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào tự tin nói.

Ở trận đấu gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Lào gây ra nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam và chỉ chịu thua 0-2 khi các cầu thủ bị sụt giảm thể lực trong hiệp 2. Đáng chú ý, rất nhiều cầu thủ ở tuyển Lào có trong thành phần U22 Lào tham dự SEA Games 33.

HLV Ha Hyeok Jun của U22 Lào rất tự tin.

"Chúng tôi 4 lần đối đầu nhau và HLV Kim Sang Sik vươn tới một tầm cao mới về chuyên môn. Nhưng trận gần nhất tuyển Lào thiếu một chút may mắn. U22 Lào có một số thay đổi về chuyên môn và rất quyết tâm đạt kết quả tốt nhất", thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh.

"Để qua được vòng bảng thì thắng 1 và hòa 1 cũng đủ, mặc dù không bao giờ là dễ để vào được bán kết. Chúng tôi có 2 cầu thủ đang đá ở Thái Lan. Họ có trình độ cao và có thể tạo hiệu ứng tốt để hướng toàn đội tới chiến thắng", HLV Ha Hyeok Jun cho biết.

"Lào có dân số không lớn ở Đông Nam Á nhưng họ yêu bóng đá chẳng kém nơi nào. Đất nước Lào vừa kỷ niệm 50 năm giành độc lập và sự kiện này sẽ là cơ hội cho chúng tôi mang lại kỷ niệm đẹp cho người dân Lào", HLV Ha Hyeok Jun chốt lại.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Lào lăn bóng vào lúc 16h ngày 3/12.