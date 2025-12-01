U22 Việt Nam rèn 'chiêu tủ' chờ đấu Lào trên đất Thái Lan
U22 Việt Nam quyết tâm có màn trình diễn đẹp cùng kết quả cao nhất trong trận ra quân gặp U22 Lào tại SEA Games 33.
U22 Việt Nam đặt chân tới Bangkok (Thái Lan), sẵn sàng bước vào chiến dịch SEA Games 33 với mục tiêu tranh HCV.
