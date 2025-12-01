u22 viet nam 4.jpg
Sau khi đặt chân tới Bangkok, U22 Việt Nam chỉ có ít phút nghỉ ngơi tại khách sạn. 
u22 viet nam 6.jpg
Vào lúc 17h ngày 1/12, Công Phương và các đồng đội bước ra sân tập. Đây là sân sân bóng Trường ĐH RBAC, cách khách sạn đội khoảng 5km.
u22 viet nam 5.jpg
Đội trưởng Khuất Văn Khang khẳng định U22 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và sẽ chơi hết sức ở trận gặp U22 Lào.
u22 viet nam 8.jpg
Sau khi Vĩ Hào bị loại, Đình Bắc được kỳ vọng là tiền đạo chủ lực của U22 Việt Nam.
u22 viet nam 10.jpg
Chất lượng mặt sân trên sân tập Trường ĐH RBAC được đánh giá tốt, tạo cảm giác thoải mái và hưng phấn với các cầu thủ.
u22 viet nam 7.jpg
Ở buổi tập chiều 1/12, ngoài những bài tập phục hồi, U22 Việt Nam cũng được HLV Kim Sang Sik rèn chiến thuật.
u22 viet nam 9.jpg
Các cầu thủ đều rất nỗ lực.
u22 viet nam 3.jpg
Sự tập trung hiện rõ trên từng gương mặt cầu thủ U22 Việt Nam.
u22 viet nam 2.jpg
Tại SEA Games 33, U22 Việt Nam nằm ở bảng B, gặp các đối thủ Lào và Malaysia.
u22 viet nam 1.jpg
U22 Việt Nam tự tin giành trọn 3 điểm trong trận gặp U22 Lào, lúc 16h ngày 3/12.