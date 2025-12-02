"SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam, và với U22 Lào cũng vậy. Như các bạn đã thấy, HLV Ha Hyeok Jun giúp U22 Lào mạnh lên. Do mỗi bảng có 3 đội nên trận nào cũng quan trọng với chúng tôi. Mục tiêu của U22 Việt Nam rất rõ ràng: phải thắng để có cơ hội vào vòng trong. Chúng tôi có sự tập trung tối đa cho trận đấu", HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo trước trận ra quân SEA Games 33, gặp U22 Lào.

Nói về người đồng hương đang dẫn dắt U22 Lào, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: "Tôi thắng ông ấy 2-0 ở trận gần nhất tại vòng loại Asian Cup 2027, nhưng HLV Ha Hyeok Jun tạo ra tầm ảnh hưởng cho U22 Lào về tổ chức, về lối chơi. Tôi rất tôn trọng năng lực của ông ấy. Về phần mình, U22 Việt Nam thời gian qua rất bận rộn để tìm hiểu và xác định cách chơi khi gặp U22 Lào".

HLV Kim Sang Sik rất quyết tâm trong lần đầu dự SEA Games.

Dù bóng đá Lào có sự tiến bộ nhưng vẫn được đánh giá chưa phải là đối thủ của U22 Việt Nam trong trận ra quân SEA Games. HLV Kim Sang Sik cho rằng điều quan trọng là các đội bóng trong khu vực cùng giúp nhau phát triển: "Thực ra tuyển Việt Nam không có kết quả quá tốt ở đấu trường châu Á thời gian qua. Nhưng tôi tin tuyển Việt Nam có thể làm tốt hơn.

Ở khu vực ASEAN, nhiều quốc gia rất hâm mộ bóng đá và tôi hy vọng mình có thể mang đến một làn sóng lớn để đưa bóng đá Đông Nam Á cùng phát triển. Chúng tôi phải nghiêm túc với mọi giải đấu, trong đó có SEA Games".

HLV Kim Sang Sik và người đồng hương Ha Hyeok Jun,

"Đây là lần đầu tiên tôi tham dự SEA Games. Tôi muốn tập trung hết khả năng cho giải đấu. Tôi xin cảm ơn người hâm mộ luôn sẵn sàng đồng hành cùng đội tuyển. Chúng tôi cố gắng đạt kết quả tốt nhất để mang lại niềm vui cho mọi người", HLV Kim Sang Sik chốt lại.

Theo lịch thi đấu, tại vòng bảng (bảng B), U22 Việt Nam đá trận mở màn gặp U22 Lào ngày 3/12, sau đó gặp Malaysia ngày 11/12.