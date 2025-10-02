Phanh ABS là gì và tại sao quan trọng?

Phanh ABS là hệ thống chống bó cứng phanh được trang bị cho xe ô tô, giúp bánh xe không bị bó cứng trong những trường hợp thắng khẩn cấp, chống việc bánh xe bị trượt dài trên mặt đường. Từ đó giúp người lái dễ dàng kiểm soát hướng lái và đảm bảo thân xe luôn ở trong tình trạng ổn định hơn.

Phanh ABS giúp tài xế vẫn có thể chuyển hướng an toàn ngay cả khi phanh gấp. Ảnh: Pandu Laju

Bạn có thể không nhận thấy phanh ABS hoạt động trong điều kiện bình thường, nhưng trong trường hợp phanh khẩn cấp, hệ thống này sẽ “làm việc” và mang lại cho bạn quãng đường phanh ngắn hơn, đồng thời kiểm soát xe tốt hơn. Đây chính là lý do phanh ABS trở thành tính năng an toàn tiêu chuẩn trên hầu hết các mẫu xe hiện nay.

Nếu đèn phanh ABS bật sáng trên bảng đồng hồ, điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống an toàn quan trọng này có thể đã ngừng hoạt động đúng cách, làm giảm khả năng kiểm soát xe trong những tình huống phanh gấp.

Khi đó, phanh vẫn hoạt động, nhưng sẽ giống như một chiếc xe đời cũ không có ABS, tiềm ẩn những nguy hiểm lớn khi gặp tình huống bất ngờ.

Nguyên nhân và cách khắc phục khi đèn phanh ABS sáng

Có nhiều lý do khiến đèn ABS báo sáng, trong đó phổ biến nhất là:

Dầu phanh ở mức thấp cũng có thể khiến đèn ABS bật sáng. Ảnh: Ngô Minh

- Mức dầu phanh thấp: Khi dầu phanh trong bình chứa không đủ, hệ thống sẽ phát cảnh báo bằng cách bật đèn ABS. Đôi khi chỉ cần châm thêm dầu phanh là khắc phục được, nhưng nguyên nhân gốc rễ thường là rò rỉ dầu phanh. Đây là một sự cố nguy hiểm cần được kiểm tra ngay.

Cảm biến ABS cho xe phổ thông có giá dao động từ 1-1,5 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

- Cảm biến tốc độ bánh xe bị hỏng hoặc bẩn: Phanh ABS hoạt động dựa trên dữ liệu từ các cảm biến gắn ở từng bánh xe. Nếu một cảm biến bị hỏng, lỏng giắc cắm, hoặc bị bụi bẩn che lấp, hệ thống sẽ không nhận được tín hiệu và bật đèn cảnh báo. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất.

Cụm mô-đun điều khiển ABS. Ảnh: Ngô Minh

- Bộ điều khiển ECU của phanh ABS gặp trục trặc: Hệ thống ECU là “bộ não” của ABS. Nếu bo mạch điều khiển bị lỗi hoặc dây dẫn chập chờn, ABS sẽ ngừng hoạt động.

Trong trường hợp này, người dùng hãy đưa xe đến gara uy tín để kỹ thuật viên dùng máy chẩn đoán OBD nhằm xác định chính xác lỗi từ cảm biến bánh xe, ECU hay hệ thống dây dẫn.

- Cầu chì hoặc rơ-le ABS bị cháy: Trong một số trường hợp đơn giản, chỉ cần thay cầu chì ABS là hệ thống sẽ trở lại bình thường.

Chi phí sửa chữa cảm biến ABS thường dao động từ 1-1,5 triệu đồng cho các dòng xe phổ thông, tùy loại xe và phụ tùng (chính hãng hay thay thế).

Đối với một số dòng xe cao cấp, mức giá có thể từ 3-5 triệu đồng. Dù sao đây là mức chi phí hợp lý để đảm bảo hệ thống an toàn hoạt động ổn định.

Trong khi đó, nếu hỏng mô-đun điều khiển ABS, mức giá dao động từ 15-20 triệu đồng cho xe phổ thông lên đến 50-60 triệu đồng hoặc hơn cho xe cao cấp.

Đèn ABS bật sáng, hãy đưa xe đến gara kiểm tra càng sớm càng tốt. Ảnh: Ngô Minh

Đèn ABS bật sáng không phải là tín hiệu bạn có thể xem nhẹ. Đừng coi thường vì nghĩ rằng “xe vẫn phanh được”. Khi ABS ngừng hoạt động, chỉ một tình huống bất ngờ cũng đủ khiến bạn mất lái.

Hãy kiểm tra dầu phanh, hệ thống cảm biến và đưa xe đến gara ngay khi thấy cảnh báo ABS sáng.

Một chiếc xe an toàn không chỉ nằm ở động cơ khỏe hay tiện nghi hiện đại, mà còn ở việc đảm bảo những hệ thống an toàn chủ động như ABS luôn trong tình trạng tốt nhất.

