Sau khi lạm phát tháng 5 bất ngờ bật lên mức cao nhất 3 năm, thị trường gần như đã từ bỏ hoàn toàn hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Chính trong bối cảnh đó, chuyên gia vàng huyền thoại Peter Schiff chỉ ra một “thực tế phũ phàng” mà nhà đầu tư đang bỏ qua: lạm phát sẽ không bao giờ về mốc 2% và dù Fed có làm gì cũng rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" - một kịch bản chỉ có vàng mới là kẻ chiến thắng.

Peter Schiff được giới đầu tư toàn cầu biết đến như "người thấy trước khủng hoảng". Ông đã cảnh báo về sự sụp đổ của thị trường bất động sản và khủng hoảng tín dụng Mỹ từ năm 2006, thời điểm hầu hết ngân hàng phố Wall còn đang “ngủ quên” trong chiến thắng.

Không phải lãi suất, lạm phát mới là ‘ngòi nổ’

Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi trên chương trình Soar Financially, Peter Schiff đã dành nhiều thời gian để phân tích sâu về bản chất của tiền tệ và những định giá sai lầm của thị trường đối với kim loại quý.

Theo Schiff, các nhà giao dịch đang quá tập trung vào câu chuyện lãi suất danh nghĩa mà bỏ qua yếu tố cốt lõi: lãi suất thực (real rates) đang suy giảm mạnh vì lạm phát vẫn ở mức rất cao.

Chuyên gia vàng Peter Schiff cảnh báo: Fed buộc phải chọn giữa khủng hoảng tài chính hoặc hạ giá đồng USD và vàng là kẻ chiến thắng cuối cùng. Ảnh: PR

Ông trích dẫn số liệu lạm phát giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 4/2026 tăng 1,4% chỉ trong một tháng - mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 3/2022, cao gấp đôi dự báo và vượt quá nửa mục tiêu 2% của Fed.

Diễn biến xấu đi vẫn chưa dừng lại: chỉ một tháng sau (tháng 5), PPI tiếp tục leo thang lên mức 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái - mức cao nhất kể từ tháng 11/2022. Điều này báo hiệu áp lực giá chưa hề hạ nhiệt và sẽ sớm đè nặng lên người tiêu dùng.

"Tất cả sự chú ý dồn vào lãi suất danh nghĩa và việc Fed có cắt giảm hay tăng lãi suất là đang nhìn vào cái cây mà bỏ qua cả một khu rừng. Điều thực sự quan trọng là lạm phát sẽ rất khó quay về mức mục tiêu 2% và đó sẽ là động lực thực sự để người ta đổ xô vào vàng nhằm tránh mất sức mua", Schiff nhấn mạnh.

Bẫy ‘tiến thoái lưỡng nan’ của Chủ tịch Fed

Một trong những nhận định gây chú ý nhất của Schiff liên quan đến vị thế của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Ông mô tả đây là một "cơn bão lửa" - thời điểm tồi tệ nhất để nhận nhiệm vụ, khi nền kinh tế vừa suy yếu vừa chịu lạm phát dai dẳng - thứ mà Fed không có công cụ hữu hiệu để giải quyết.

Schiff cho rằng Fed đang đối mặt với một nghịch lý lớn: "Thị trường muốn Fed hành động, nhưng nếu Warsh làm vậy, ông ấy sẽ phá hủy đồng USD và thị trường trái phiếu. Nếu không làm, chúng ta sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan".

Với gánh nặng nợ quốc gia lên tới gần 40.000 tỷ USD, Schiff cảnh báo rằng dù lãi suất quay trở lại mức của đầu thập niên 1990, hậu quả cũng sẽ khủng khiếp gấp 10 lần và lựa chọn duy nhất về mặt chính trị là tiếp tục "in tiền" - điều càng đẩy vàng lên cao hơn.

Cú ‘bứt phá’ sắp xảy ra?

Nhà đầu tư nổi tiếng này còn nhìn thấy những tín hiệu kỹ thuật rõ ràng cho một đợt bùng nổ của thị trường kim loại quý.

Điển hình là bạc đang dẫn dắt đà tăng mạnh hơn vàng - một hiện tượng mà Schiff cho rằng thường báo hiệu những đợt siêu tăng giá (bull market) lớn nhất của kim loại quý.

Ông giải thích, bạc đang tăng mạnh hơn vàng chính là tín hiệu báo hiệu một "siêu chu kỳ" của thị trường kim loại quý, bởi trong lịch sử, khi bạc dẫn trước thường là khởi đầu của một đợt tăng giá lớn kéo dài.

Schiff cũng chỉ ra sự mất cân đối nghiêm trọng của nền kinh tế ảo. Ông so sánh tài sản của Elon Musk, hiện vào khoảng 1.000 tỷ USD, với các tỷ phú cũ như Rockefeller. Theo Schiff, phần lớn tài sản của Elon Musk được hình thành từ giá trị cổ phiếu tăng mạnh thay vì dòng thu nhập tiền mặt. Khối tài sản nghìn tỷ của ông chỉ là "tiền ảo" trên giấy, được thổi phồng bởi bong bóng thị trường.

Ông tin rằng sự "giàu có ảo" này của thị trường chứng khoán và tiền mã hóa sớm muộn cũng sẽ sụp đổ và dòng tiền sẽ đổ vào tài sản thực như vàng.

Trong bài phỏng vấn, Peter Schiff chỉ trích mạnh mẽ stablecoin và Bitcoin. Ông cho rằng stablecoin neo vào USD chẳng hề ổn định bởi bản thân đồng USD đã mất giá liên tục.

Theo ông, Bitcoin không có giá trị nội tại và mang tính đầu cơ cao. Giải pháp ông đưa ra là Token hóa vàng - loại tài sản được đảm bảo bằng vàng vật chất có thật, có thể quy đổi bất cứ lúc nào.

Ông lý giải: “Bitcoin chẳng được đảm bảo bởi bất kỳ thứ gì có thật. Nó chỉ là một ảo ảnh đầu cơ. Trong khi đó, token hóa vàng lại hoàn toàn khác: bạn không cần phải cầm nắm vàng, vì vàng thật đang nằm an toàn trong kho. Khi sở hữu token, bạn đang sở hữu một phần vàng đó và có thể quy đổi ra vàng thật bất cứ lúc nào. Đó là tài sản có giá trị thực, không phải trò chơi may rủi”.