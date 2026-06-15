Tín hiệu ổn định trở lại

Sau hơn một tháng biến động dữ dội, thị trường vàng và dầu mỏ toàn cầu đang phát đi những tín hiệu đầu tiên cho thấy xu hướng ổn định trở lại.

Giá vàng thế giới liên tục giảm mạnh, từ vùng gần 4.800 USD/ounce hồi giữa tháng 5 xuống sát ngưỡng 4.000 USD/ounce trong phiên 11/6. Tại Việt Nam, vàng SJC và vàng nhẫn từng giảm về 136 triệu đồng/lượng (giá bán) và 131 triệu đồng/lượng (giá mua), thấp nhất trong vòng 8 tháng và cách rất xa đỉnh lịch sử 192 triệu đồng/lượng ghi nhận cuối tháng 1.

Trong khi đó, giá dầu WTI từng dao động mạnh trong vùng 90-105 USD/thùng, phản ánh những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông khi căng thẳng Mỹ-Iran leo thang.

Tuy nhiên, bức tranh đang thay đổi nhanh chóng. Những tín hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đã giúp thị trường hạ nhiệt đáng kể.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột có thể được ký sớm nhất vào ngày 14/6 tại Geneva. Dự thảo thỏa thuận hướng tới việc hoàn tất đàm phán hạt nhân trong vòng 60 ngày và từng bước dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Truyền thông Iran cũng đã có những xác nhận ban đầu, trong khi phía Pakistan cho biết các bên đã thống nhất văn bản cuối cùng.

Vàng trong nước có thời điểm giảm về 136 triệu đồng/lượng (giá bán), mức thấp nhất trong vòng 8 tháng. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong phiên giao dịch cuối tuần, dầu WTI giảm hơn 3,2% xuống còn 84,88 USD/thùng, còn dầu Brent giảm gần 3,4% về 87,3 USD/thùng. Thị trường dầu phản ứng nhanh trước triển vọng nguồn cung từ Iran có thể dần được khôi phục.

Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới ngừng đà giảm kéo dài nhiều tuần và tăng trở lại, lên khoảng 4.220 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC bật tăng mạnh lên 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 144 triệu đồng/lượng chiều mua vào. Đáng chú ý, khoảng cách giữa giá mua và bán cũng thu hẹp đáng kể, phản ánh tâm lý thị trường ổn định hơn.

Những diễn biến mới cho thấy cả vàng và dầu đang dần hình thành một ngưỡng giá mới sau giai đoạn biến động mạnh. Đà giảm của giá vàng kéo dài hơn 4 tháng rưỡi kể từ cuối tháng 1 có dấu hiệu chững lại, trong khi giá dầu nhiều khả năng cũng sẽ dần rời xa vùng 100 USD/thùng.

Triển vọng vàng, dầu phụ thuộc vào thỏa thuận Mỹ - Iran

Kịch bản được giới đầu tư đánh giá có xác suất cao nhất hiện nay là Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận trong thời gian tới. Nếu điều đó xảy ra, tác động tới thị trường hàng hóa sẽ rất sâu rộng.

Đối với dầu mỏ, việc giảm căng thẳng địa chính trị đồng nghĩa với nguy cơ gián đoạn nguồn cung suy giảm đáng kể. Iran sở hữu một trong những trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt có thể giúp nước này tăng xuất khẩu trong những tháng tới.

Dù vậy, giá dầu khó có thể nhanh chóng quay về vùng 60 USD/thùng như trước khi xung đột bùng phát. Quá trình khôi phục sản lượng, tái thiết chuỗi cung ứng và đưa dầu Iran trở lại thị trường cần thời gian. Kịch bản hợp lý hơn là dầu WTI sẽ dần ổn định trong vùng 70-80 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn căng thẳng nhưng vẫn cao hơn mặt bằng trước đây.

Đối với vàng, tác động sẽ phức tạp hơn.

Trong những tuần gần đây, kim loại quý chịu áp lực rất lớn từ lạm phát Mỹ tăng mạnh, đồng USD phục hồi và lợi suất trái phiếu Mỹ leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ tăng lên 4,2%, trong khi giá năng lượng tăng tới 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Những dữ liệu này khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nâng lãi suất trở lại.

Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bất ngờ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản hôm 11/6 càng làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ hành động tương tự.

Tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục hạ nhiệt sau thỏa thuận Mỹ-Iran, áp lực lạm phát tại Mỹ có thể giảm bớt. Khi đó, Fed sẽ có thêm dư địa để giữ nguyên lãi suất thay vì siết chặt chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố quan trọng giúp vàng giảm áp lực bán tháo.

Thực tế, việc vàng giữ vững ngưỡng hỗ trợ tâm lý 4.000 USD/ounce được xem là tín hiệu tích cực. Sau khi điều chỉnh mạnh hơn một tháng qua, thị trường đang dần hấp thụ các thông tin tiêu cực.

Về dài hạn, nhiều yếu tố nền tảng vẫn tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Mỹ và nhiều nền kinh tế lớn vẫn đối mặt với nợ công kỷ lục, thâm hụt ngân sách kéo dài và nguy cơ lạm phát dai dẳng. Đây là môi trường mà vàng thường phát huy vai trò là tài sản trú ẩn giá trị.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương vẫn duy trì ở mức cao. Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), dù dòng vốn ETF vàng tại Trung Quốc suy yếu trong tháng 5, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng khi giá giảm.

Do đó, kịch bản nhiều khả năng xảy ra nhất là giá vàng sẽ không lao dốc mạnh như thời gian qua mà bước vào giai đoạn tích lũy, dao động trong vùng cân bằng mới quanh ngưỡng 4.000-4.500 USD/ounce trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.

Sau nhiều tháng biến động dữ dội bởi chiến tranh, lạm phát và chính sách tiền tệ, thị trường vàng và dầu có thể đang đứng trước một thời điểm bước ngoặt. Nếu thỏa thuận Mỹ-Iran được ký kết, thế giới nhiều khả năng sẽ chứng kiến một mặt bằng giá mới: dầu hạ nhiệt dần, còn vàng ngừng giảm và tìm lại sự cân bằng sau đợt điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm.