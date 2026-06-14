‘Sự sụt giảm này không có gì bất ngờ’

Theo báo Kinh tế Tham khảo - ấn phẩm trực thuộc Tân Hoa Xã, chuyên gia Triệu Khánh Minh - Phó Viện trưởng Học viện Nghiên cứu Hối đoái, nhận định đợt giảm giá của vàng trong những ngày qua là điều có thể dự báo trước.

“Đợt giảm này không có gì bất ngờ”, ông Triệu nói. Theo vị chuyên gia này, vàng đã ở trong “vùng giá quá cao so với định giá rủi ro” và sức ép từ các thị trường tài chính toàn cầu như chứng khoán châu Á lao dốc đã tác động mạnh đến kim loại quý này.

Chỉ trong vòng 5 ngày giao dịch đầu tháng 6, thị trường vàng đã chứng kiến cơn địa chấn thực sự. Ngày 8/6, vàng giao ngay đã thủng ngưỡng 4.300 USD/ounce, có lúc xuống sát 4.268 USD - mức thấp nhất trong vòng hai tháng rưỡi, trước khi hồi phục nhẹ lên 4.330 USD.

Tuy nhiên, cú sốc thực sự đến vào ngày 10/6. Ngay sau khi báo cáo lạm phát CPI tháng 5 của Mỹ được công bố ở mức 4,2%, làn sóng bán tháo ồ ạt đã diễn ra. Giá vàng lao dốc không phanh, mất hơn 130 USD/ounce chỉ trong phiên, có lúc chạm mức 4.070 USD.

Dù giá vàng đã giảm xuống sát 4.000 USD/ounce nhưng một số chuyên gia dự báo kim loại quý này vẫn có thể hồi phục vào cuối năm. Ảnh: Baidu

Tính từ đỉnh lịch sử 5.598 USD/ounce hồi cuối tháng 1, vàng đã giảm hơn 22%, chính thức rơi vào vùng “thị trường giá xuống” về mặt kỹ thuật.

Đến ngày 13/6, thị trường có sự hồi phục nhẹ. Vàng giao ngay đang giao dịch quanh ngưỡng 4.214 - 4.218 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức đáy giữa tuần.

Bài kiểm tra 4.200 USD hay vẫn hướng đến 5.400 USD?

Cũng trên trang Kinh tế Tham khảo, Quỳ Thụy - Giám đốc cấp cao bộ phận Nghiên cứu và Phát triển tại công ty xếp hạng tín nhiệm hàng đầu Trung Quốc Đông Phương Kim Thành, đã có dự báo cụ thể hơn.

Bà cho rằng, trong ngắn hạn, áp lực lạm phát tại Mỹ và các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục là yếu tố chi phối. Bà dự báo, vàng có thể sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ 4.200-4.250 USD/ounce.

Đây được xem là vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng trong bối cảnh thị trường đang kỳ vọng Fed có thể tăng lãi suất trở lại để chống lạm phát.

Đáng chú ý, dù thị trường đang ảm đạm, các ngân hàng đầu tư quốc tế vẫn có cái nhìn tích cực hơn về cuối năm.

Điển hình là Ngân hàng Thương mại Đức (Commerzbank) đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.000 USD xuống còn 4.800 USD/ounce, nhưng vẫn cho rằng kim loại quý sẽ vượt qua giai đoạn tích lũy hiện tại để tăng trở lại. Ngân hàng này thậm chí còn đưa ra kịch bản lạc quan hơn cho năm 2027 với mục tiêu 5.200 USD.

Goldman Sachs là ngân hàng lạc quan nhất khi vẫn giữ nguyên mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 ở mức 5.400 USD/ounce.

Sự khác biệt trong dự báo phản ánh tình trạng thị trường đang phân hóa rõ rệt. Trong khi các chuyên gia Trung Quốc thận trọng trước các yếu tố vĩ mô trước mắt thì các ngân hàng phương Tây như Goldman Sachs lại đặt niềm tin vào hoạt động cơ cấu dự trữ bằng vàng của các ngân hàng trung ương.

Lực đỡ quan trọng nhất của vàng vẫn chưa biến mất

Dù giá vàng vừa trải qua tuần giảm sốc, một điểm sáng hiếm hoi được báo chí Trung Quốc và quốc tế liên tục nhắc đến là hoạt động mua vào không mệt mỏi của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, thứ được ví như “phao cứu sinh” cho thị trường kim loại quý.

Một phân tích của Goldman Sachs ngày 18/5/2026 cho thấy: Họ đã tính thiếu lượng vàng mà các ngân hàng trung ương mua vào. Vấn đề nằm ở chỗ, số liệu hải quan của Anh từ tháng 8/2025 trở đi đã "bỏ sót" một lượng lớn vàng được chuyển ra khỏi kho dự trữ ở London, vốn là một trong những trung tâm lưu trữ vàng lớn nhất thế giới.

Sau khi hiệu chỉnh, Goldman nâng dự báo lượng vàng các ngân hàng trung ương mua vào trong tháng 3/2026 lên khoảng 50 tấn/tháng, tăng hơn 72% so với ước tính trước đó là 29 tấn. Tháng 4/2026, ước tính đạt khoảng 80 tấn và cả năm 2026 dự báo trung bình 60 tấn/tháng (tương đương 720 tấn/năm).

Con số này phản ánh một thực tế rõ ràng: bất chấp những cơn sóng ngắn hạn, các "ông lớn" tài chính toàn cầu vẫn đang âm thầm tích trữ vàng với tốc độ kỷ lục.

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho thấy trong quý I/2026, các ngân hàng trung ương đã mua ròng 244 tấn vàng, cao hơn cả quý trước và mức trung bình 5 năm.

Dù vàng đã rơi vào vùng "thị trường giá xuống" theo tiêu chí kỹ thuật, nhiều chuyên gia cho rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa bị phá vỡ hoàn toàn. Vàng đang trong giai đoạn tìm kiếm vùng cân bằng mới sau đợt điều chỉnh mạnh, trước khi xác lập xu hướng tiếp theo.