Theo các quyết định chuyển giao và tiếp nhận, chuyển giao 5 đảng bộ từ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, gồm: Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan trong thời gian trực thuộc Đảng ủy Chính phủ; các cơ quan đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và đóng góp của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Thủ tướng đề nghị các đảng bộ sau khi chuyển sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong khi đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động phối hợp, kịp thời chuẩn bị đầy đủ các nội dung chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, việc chuyển giao, tiếp nhận đối với 5 đảng bộ là sự tiếp tục thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng được tiếp nhận cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kết luận Hội nghị Trung ương 2, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Đại hội; khẩn trương phân công nhiệm vụ, duy trì nề nếp sinh hoạt, gắn với công tác xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, từng đơn vị.

Các đảng ủy phải tập trung sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng bên trong của các cơ quan, đơn vị để phù hợp với tổ chức mới, đồng thời tăng cường xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu.

Ông cũng lưu ý cần phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng để đảm bảo sự liên tục, ổn định và không làm gián đoạn hoạt động của các đảng bộ, của các cơ quan, đơn vị.