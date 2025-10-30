Chiều 30/10, Công an TP Huế cho biết, lực lượng trực ban Công an xã Đan Điền vừa ứng cứu thành công 6 người của đoàn từ thiện bị lật ghe, trôi giữa dòng lũ.

Lực lượng công an kịp thời ứng cứu, đưa nhóm thiện nguyện lên bờ an toàn. Ảnh: TH

Trước đó, khoảng 12h30, đoàn cứu trợ gồm 6 người do anh Nguyễn Đắc Quý (trú thôn Thạch Bình, xã Đan Điền) dùng ghe chở 50 thùng mì tôm, 10 thùng sữa và các nhu yếu phẩm đi qua thôn Tráng Lực, xã Quảng Điền để hỗ trợ người dân vùng lũ.

Khi đến khu vực cánh đồng phía nam trụ sở Công an xã Đan Điền, ghe chở đoàn từ thiện gặp vùng nước xoáy, bị lật và trôi giữa dòng.

Phát hiện sự việc, Công an xã Đan Điền huy động hai ca nô, một ghe nhôm cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn kịp thời.

Sau một thời gian vật lộn với dòng lũ, lực lượng công an đã cứu được cả 6 thành viên của nhóm thiện nguyện cùng số nhu yếu phẩm đoàn mang theo.

Cũng trong chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai cha con anh Nguyễn Cư Ba (SN 1988) và cháu Nguyễn Hạo Nam (SN 2018, cùng trú phường Thuận An).

Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 2 cha con anh B. Ảnh: CT

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, anh Nguyễn C.B. (SN 1988), cháu Nguyễn H.N. (SN 2018, con trai anh B.) cùng chị Nguyễn T.T.T. (SN 1986) và chị Nguyễn T.M.C. (SN 2001), đều trú tại phường Thuận An, TP Huế sử dụng ghe di chuyển qua khu vực gần cầu Diên Trường để tìm chỗ sạc điện thoại.

Khi đi qua khu vực gần cầu, do nước lũ chảy xiết, ghe chở 4 người bị lật. Hai người phụ nữ may mắn được người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời, trong khi anh B. cùng con trai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Theo UBND TP Huế, hai đợt lũ liên tiếp trong những ngày qua đã khiến 8 người tử vong và mất tích.

Sáng 30/10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng tránh tai nạn, đuối nước; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lũ.