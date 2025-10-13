Những ngày đầu tháng 10 vừa qua, ảnh hưởng của cơn bão số 11 gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng cho tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Trường lớp hư hỏng, trang thiết bị học tập bị cuốn trôi, không ít học sinh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn.

Trước tình hình đó, Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội) phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát động chiến dịch quyên góp và hỗ trợ thiết thực nhằm chung tay sẻ chia cùng các thầy cô và học sinh vùng lũ.

Những món quà của “gia đình Newton” gửi tặng đồng bào thiệ hại do bão số 11

Chỉ trong hai ngày kêu gọi, Trường THCS - THPT Newton đã tiếp nhận số lượng lớn hàng hóa và đồ dùng thiết yếu rất lớn gồm sách vở, bút viết, balo, đồng phục học sinh, đồ dùng học tập, thực phẩm khô, nước uống đóng chai… và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Buổi lễ trao tặng diễn ra với sự tham gia của các đại diện từ Sở GD&ĐT Hà Nội, Ban giám hiệu các trường tham gia hoạt động thiện nguyện, cùng đoàn công tác của Trường Newton. Sự có mặt đông đủ của các đơn vị không chỉ thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", mà còn là minh chứng cho quyết tâm của toàn ngành giáo dục Thủ đô trong việc đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia cùng đồng nghiệp, học sinh nơi gặp thiên tai hoạn nạn.

Đoàn công tác của Trường Newton cùng đại diện sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao tận tay nhiều phần quà cho các trường Bắc Ninh

Đoàn công tác của Trường Newton đã trao nhiều phần quà gồm sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục, thiết bị dạy học, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết đến các trường chịu ảnh hưởng nặng tại Bắc Ninh.

Những món quà không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng lại mang trong mình tình cảm chân thành, lòng nhân ái và sự sẻ chia từ tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nhà trường, những người luôn coi hoạt động thiện nguyện là một phần không thể thiếu trong hành trình giáo dục nhân cách và nuôi dưỡng tâm hồn.

Những món quà được đóng gói cẩn thận, đong đầy yêu thương

Phát biểu tại buổi trao tặng, cô Hoàng Thị Mận - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Newton chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng giáo dục không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cách để nuôi dưỡng trái tim biết yêu thương và biết hành động vì cộng đồng. Những món quà hôm nay là tấm lòng của cả đại gia đình Newton gửi tới các em học sinh và các thầy cô ở Bắc Ninh. Mong rằng những món quà nhỏ bé này sẽ góp phần giúp các em vững bước trở lại lớp học và tiếp tục ước mơ của mình”.

Các thầy cô, học sinh, tình nguyện viên của Trường Newton

Chương trình không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đó là lời nhắn gửi về sự gắn bó, tinh thần đoàn kết, và lòng nhân ái giữa con người với con người.

Những ánh mắt rạng rỡ của học sinh Bắc Ninh khi đón nhận những phần quà, hay những cái bắt tay ấm áp giữa các thầy cô hai địa phương là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự đồng lòng và niềm tin rằng “sau cơn mưa, trời lại sáng”.

Không chỉ góp phần xoa dịu khó khăn trước mắt cho các trường học vùng thiên tai, hoạt động lần này còn là dịp để các đơn vị giáo dục trong toàn ngành thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội. Những hành động thiết thực như vậy đã góp phần làm sáng lên giá trị nhân văn cao đẹp trong giáo dục - nơi mà tình thương và tri thức luôn song hành.

Khép lại chuyến đi, đoàn thiện nguyện mang về không chỉ là niềm vui của người trao đi, mà còn là sự xúc động, là niềm tin rằng: Mỗi hành động dù nhỏ nhưng nếu xuất phát từ trái tim thì đều có thể mang lại thay đổi lớn lao. Trường Newton hy vọng sẽ tiếp tục được lan tỏa những hành động ý nghĩa như vậy trong tương lai, góp phần xây dựng một cộng đồng giáo dục nhân ái, vững mạnh và đoàn kết.

Bích Đào