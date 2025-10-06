Bão mạnh xuất hiện sớm, siêu bão hoạt động trên Biển Đông

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay (6/10), đại diện Cục Khí tượng Thủy văn nhận định, 9 tháng đầu năm 2025, thiên tai tại Việt Nam diễn biến hết sức phức tạp, dị thường và có mức độ cực đoan cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm.

Đặc biệt, các đợt mưa lớn, bão mạnh, lũ quét và ngập lụt diện rộng đã xảy ra dồn dập, tác động nghiêm trọng đến nhiều khu vực trên cả nước.

Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, trung bình hàng năm có 12-14 cơn bão hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta.

"Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Biển Đông đã xuất hiện 14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới (trong đó có 10 cơn bão), cao hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Điều này cho thấy tần suất và cường độ bão năm nay đã đạt, thậm chí vượt mức trung bình, trong khi mùa mưa bão vẫn còn kéo dài đến cuối năm", ông Cường cho hay.

Ông Hoàng Đức Cường.

Đặc biệt, năm nay ghi nhận siêu bão mạnh nhất thế giới trong thời điểm xuất hiện trên Biển Đông. Dù không trực tiếp đổ bộ, siêu bão này vẫn gây ảnh hưởng lớn đến vùng biển và khu vực ven bờ nước ta.

Mưa lớn trái mùa, lũ lụt bất thường xảy ra diện rộng

Theo Cục phó Khí tượng Thuỷ văn, tính đến nay toàn quốc đã ghi nhận 14 đợt mưa lớn diện rộng, trong đó có 2 đợt xảy ra giữa mùa khô, trái với quy luật thông thường. Hầu hết các đợt mưa lớn này gắn liền với hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, tạo nên tổ hợp thời tiết nguy hiểm: mưa lớn – gió mạnh – lũ quét – sạt lở đất.

Đáng chú ý, hai cơn bão số 5 và số 10 đã gây ra tổ hợp thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng từ miền núi đến đồng bằng, từ ven biển đến các đô thị lớn như Hà Nội. Nhiều khu vực ghi nhận mức lũ lên đến báo động 3, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Tuyên Quang.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, vòi rồng cũng xuất hiện nhiều hơn, thậm chí xảy ra cách xa tâm bão hàng trăm km.

Năm 2025, thiên tai mưa bão diễn biến phức tạp, dị thường. Ảnh: Thiện Lương.

Dự báo từ nay đến cuối năm, khu vực Trung Bộ, đặc biệt các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa sẽ phải đối mặt với mưa lớn kéo dài từ tháng 10-12, lũ có thể đạt mức báo động 2-3, thậm chí vượt báo động 3.

Đồng thời, không khí lạnh có thể xuất hiện sớm và mạnh, kết hợp với hoàn lưu bão và dải hội tụ nhiệt đới, gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các đợt rét đậm, rét hại cũng có khả năng đến sớm hơn mọi năm.

Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt đỉnh lũ và triều cường

Trong khoảng 2 ngày tới, đỉnh lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến đạt mức gần báo động 2, rơi vào khoảng mùng 8-10/10. Cộng với ảnh hưởng của triều cường, nhiều khu vực như Cần Thơ, Hậu Giang có khả năng ngập sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống dân sinh.

Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo, từ nay đến cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện thêm 4–5 cơn bão, trong đó 2–3 cơn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Mưa lớn và lũ cuối vụ ở Trung Bộ sẽ tiếp tục kéo dài, trong khi miền Bắc có thể sớm đối mặt với rét đậm, rét hại.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Cục Khí tượng Thủy văn đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tăng cường cảnh giác, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là trong các tháng cao điểm cuối năm.