Chào mừng Đại hội 14 của Đảng, chiều 16/1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng - Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn.

Tiến sĩ Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Ngô Đông Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, cuốn sách kết tinh quá trình tổng kết nghiêm túc và công phu thực tiễn công tác tuyên giáo, dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Giá trị nổi bật của sách là chỉ ra bước chuyển rõ nét từ tư duy lý luận sang hành động thực tiễn.

Sau khi nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng ban hành, các cấp, ngành và địa phương đã cụ thể hóa thành chương trình hành động, mô hình, cách làm phù hợp, gắn với đời sống xã hội. Công tác tuyên giáo, dân vận đổi mới mạnh mẽ: kết hợp truyền đạt với đối thoại, lắng nghe, thuyết phục, đồng hành cùng nhân dân; lấy hiệu quả thực tiễn, mức độ đồng thuận và niềm tin của nhân dân làm thước đo.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, cho biết cuốn sách phản ánh sâu sắc việc triển khai Nghị quyết Đại hội 13 trên lĩnh vực tuyên giáo và dân vận - hai trụ cột tạo nên sức mạnh tư tưởng, trí tuệ và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sách nhấn mạnh các định hướng lớn của Đại hội 13, như kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội.

Cuốn sách là kết quả của quá trình tổng kết toàn diện, hệ thống hoạt động của công tác tuyên giáo và dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội 13. Tác phẩm được biên soạn công phu, phản ánh sinh động những đổi mới về tư duy, nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức bộ máy của ngành. Qua đó, cuốn sách cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, góp phần định hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong giai đoạn phát triển mới.

Sách gồm 3 phần chính: Vai trò, sứ mệnh, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng; Bước chuyển từ tư duy lý luận đến hành động thực tiễn trên các lĩnh vực công tác; Quan điểm, mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp của ngành trong kỷ nguyên mới.

Phân tích bối cảnh và yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên giáo, dân vận, cuốn sách nhấn mạnh vai trò tiên phong của ngành trong nhiệm vụ "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"; tạo sự thống nhất nhận thức và đồng thuận xã hội, góp phần lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tác phẩm được đánh giá là tài liệu giá trị đối với cán bộ, đảng viên và những người làm công tác tư tưởng, vận động quần chúng. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đồng thời phát hành phiên bản điện tử miễn phí nhằm lan tỏa sâu rộng các nội dung của sách đến đông đảo bạn đọc.