Ngày 6/1, Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Mùa xuân - Khởi nguồn thắng lợi, nhân kỷ niệm nhiều dấu mốc lớn của dân tộc: 80 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), 85 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc (28/1/1941 - 28/1/2026) và 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026).

Trưng bày giới thiệu hơn 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý, làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - những nhân tố nền tảng tạo nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX và tiếp nối sang thế kỷ XXI.

Nhiều du khách tham quan triển lãm.

Với bố cục 3 phần: Mùa Xuân Cách mạng, Mùa Xuân Độc lập, Mùa Xuân Khát vọng, trưng bày dẫn dắt công chúng qua các mùa Xuân mang tính bước ngoặt của lịch sử dân tộc.

Phần thứ nhất tái hiện bối cảnh đầu thế kỷ XX và nhấn mạnh mùa Xuân 1930 - sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu nước, mở ra con đường cách mạng đúng đắn.

Một dấu mốc quan trọng khác là mùa Xuân 1941, khi Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ Pác Bó (Cao Bằng), chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Hòm phiếu dùng trong ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa I của nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình ngày 6/1/1946.

Phần thứ 2 tập trung vào mùa Xuân lịch sử 1945-1946 với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Lễ Độc lập 2/9/1945 và cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc ngày 6/1/1946. Các hiện vật như hòm phiếu, thẻ cử tri, sắc lệnh bầu cử, cùng sưu tập Giấy bạc Cụ Hồ phản ánh sinh động quá trình xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Du khách gửi những ước mơ lên cây đào xuân.

Phần thứ 3 khắc họa gần 40 năm đổi mới của đất nước từ Đại hội VI (1986) đến nay thông qua các văn kiện Đại hội Đảng và những nghị quyết quan trọng gần đây, thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Không gian tương tác Gửi ước mơ - Gieo khát vọng tạo điểm nhấn, kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai.

Trưng bày Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 6/1 đến tháng 7/2026, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và lan tỏa khát vọng cống hiến trong mùa Xuân mới của đất nước.