Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đầu Thanh Tùng vừa kí văn bản giao Sở VH-TT&DL chỉ đạo LĐBĐ Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với CLB và Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, nhằm bảo đảm các đội bóng trẻ và đội 1 tiếp tục tập luyện, thi đấu ổn định, hiệu quả, đồng thời tuân thủ đúng quy định của BTC LPBank V-League 2025/2026.

Lễ xuất quân của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hoá. Ảnh CLB ĐA.TH

Trước đó, trong tờ trình gửi UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL đề nghị giao LĐBĐ Thanh Hóa trước mắt tiếp nhận, quản lý và điều hành CLB. Đồng thời, tham mưu cho tỉnh trong việc mời gọi các doanh nghiệp đủ năng lực tham gia quản lý, bảo đảm sự phát triển lâu dài của đội bóng theo quy chế bóng đá chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Duy Tự - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Thanh Hóa cho biết, đại diện gia đình ông Cao Tiến Đoan đã cam kết ủng hộ và tạo điều kiện để đội bóng tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu ổn định.

Trong gần 5 năm gắn bó với Tập đoàn Đông Á, CLB Thanh Hóa đã giành 2 Cúp Quốc gia (2023, 2023/2024) và 1 Siêu Cúp Quốc gia (2023), đây là những thành tích ấn tượng trong lịch sử bóng đá xứ Thanh.