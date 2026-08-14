Công an phường Bình Hưng Hòa (TPHCM) đã làm việc với 3 người liên quan việc thả 3 con diều gắn đèn chớp gần Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Ba người được mời làm việc gồm Thân Văn T. (SN 1984), Tôn Văn C. (SN 1979) và Trần Võ H.P. (SN 2000).

Tại cơ quan công an, ông T. khai nhận là người sở hữu 3 con diều sáo và một thiết bị flycam dùng để tìm diều thất lạc.

Qua xác minh ban đầu, nhóm này thả diều từ một bãi đất trống trong Khu công nghiệp Tân Bình, thuộc phường Bình Hưng Hòa. Ba con diều có thời điểm bay lên độ cao khoảng 400m, nằm trong khu vực hành lang tĩnh không dành cho máy bay tiếp cận, hạ cánh.

Những người thả diều được mời làm việc cùng tang vật tại Công an phường Bình Hưng Hòa. Ảnh: CA

Theo báo cáo của Công ty Quản lý bay miền Nam, tối 13/8, các đơn vị điều hành phát hiện vật thể nghi là UAV tại khu vực cầu Tham Lương và phường Tây Thạnh. Để bảo đảm an toàn hàng không, Cảng vụ Hàng không miền Nam yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để kiểm tra.

Việc tạm dừng kéo dài khoảng 14 phút nhưng gây ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay. Trong đó, 4 chuyến phải dừng chờ khởi hành dưới mặt đất, một chuyến chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), các chuyến còn lại phải bay vòng chờ trên không.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định vật thể trên thực tế là 3 con diều gắn đèn chớp. Công an địa phương đã lập biên bản, xử lý những người liên quan theo quy định.

Trước đó, tối 11/8, Tân Sơn Nhất hai lần phải tạm dừng khai thác do UAV xâm nhập trái phép, ảnh hưởng đến 73 chuyến bay.