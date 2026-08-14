Ngày 14/8, Công an phường Bình Hưng Hòa phối hợp cùng Công an TPHCM đã lấy lời khai đối với Thân Văn T. (SN 1984, quê Bắc Ninh, ngụ phường Tân Bình), Tôn Văn Ch. (SN 1979, quê Hưng Yên) và Trần Võ Hồng Ph. (SN 2000, quê Đồng Tháp) để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi thả diều có gắn đèn chớp, khiến hoạt động cất, hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Những người thả diều cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, T. là chủ sở hữu của 3 con diều sáo có gắn đèn chớp. T. trực tiếp thả số diều này tại bãi đất trống trong Khu công nghiệp Tân Bình (phường Bình Hưng Hòa) vào tối 13/8. Ngoài ra, T. còn sở hữu một thiết bị bay không người lái (Flycam) dùng để tìm diều thất lạc.

Trước đó, chiều 11/8, T. cùng một số người khác đến khu vực trên để ăn nhậu và thả diều từ 15h - 21h. Nhóm này cho biết có tham gia một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook tập hợp những người có cùng sở thích chơi diều sáo tại TPHCM.

Đáng chú ý, vị trí nhóm T. thả diều cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng 2,5km. Mặc dù khu vực này nằm hoàn toàn trong hành lang tĩnh không dành cho tàu bay tiếp cận hạ cánh, các con diều vẫn được thả lên với độ cao có thời điểm đạt khoảng 400m, uy hiếp trực tiếp đến an toàn hàng không.

Vật thể bay liên tục đe dọa an toàn hàng không

Khoảng 19h40 ngày 13/8, các đơn vị điều hành bay tiếp nhận thông tin về vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV/drone) xuất hiện ở hướng cầu Tham Lương, hướng phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, đường cất cánh.

Các đơn vị điều hành bay nhanh chóng xác minh thông tin, kiểm tra tình hình thông qua các tổ bay hoạt động trong khu vực.

Diều gắn đèn chớp được phát hiện tại khu vực lân cận sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam

Đến 20h02, vị trí vật thể được xác định tại khu vực phường Tây Thạnh.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các tàu bay chuẩn bị hạ cánh phải bay chờ trên không, trong khi các chuyến bay chuẩn bị khởi hành buộc phải tạm dừng dưới mặt đất.

Đến 20h16, sau khi xác minh đủ điều kiện an toàn, hoạt động khai thác cất, hạ cánh tại sân bay được khôi phục. Dù thời gian tạm dừng chỉ khoảng 14 phút, sự cố đã làm ảnh hưởng dây chuyền đến 21 chuyến bay.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm. Đến 20h34 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 3 đối tượng T., Ch., Ph. cùng tang vật tại bãi đất trống nêu trên.

Hiện Công an cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM đánh giá mức độ thiệt hại, tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó chỉ 2 ngày (11/8), sân bay Tân Sơn Nhất cũng từng rơi vào tình trạng gián đoạn khai thác kéo dài do sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái. Sự cố đã làm ảnh hưởng tới 56 chuyến bay đi và đến.