Ngày 24/11, Công an phường Xuân Phương (Hà Nội) cho biết vừa bắt giữ Trần Trọng Nghĩa (SN 2004, trú tại địa bàn) về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, khoảng 21h15 ngày 19/11, lực lượng công an phường đang triển khai cao điểm làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện.

Khi đó, Thiếu tá Lê Quý Tùng và Đại úy Nguyễn Mạnh Huy - cảnh sát khu vực nhận được tin báo về việc một đối tượng thực hiện hành vi cướp giật trên địa bàn. Ngay lập tức, hai chiến sĩ chủ động truy đuổi theo hướng đối tượng bỏ chạy.

Đối tượng bị công an bắt giữ. Ảnh: M.H.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai chiến sĩ phát hiện và khống chế thành công nghi phạm tại ngõ 189 đường Cầu Diễn, khi người này đang ngồi trên xe máy "chơi" điện thoại.

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Trọng Nghĩa; toàn bộ tang vật liên quan cũng bị thu giữ. Công an phường Xuân Phương đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Công an phường khẳng định sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trên từng tuyến phố, từng khu dân cư.