Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip trích từ camera an ninh của một hộ gia đình, ghi lại cảnh bạo lực nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận.

Đoạn clip dài hơn một phút, được ghép từ hai góc quay ngoài sân và trong phòng khách. Thời gian hiển thị trên video cho thấy, sự việc xảy ra vào 7h55 ngày 10/4/2026.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại tổ dân phố Đa Hội, phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh; người đàn ông và người phụ nữ trong clip là vợ chồng.

Hình ảnh người chồng bạo hành vợ ngay gần cổng ra vào. Ảnh cắt từ clip

Trong clip, người chồng liên tục bạo hành vợ như túm tóc, đánh đập. Dù đã ngã xuống sân, người vợ vẫn bị kéo lê vào trong nhà.

Khi vào phòng khách, người chồng tiếp tục đánh, đấm, trong khi người vợ gần như không còn khả năng chống cự, chỉ biết co người né tránh. Đáng chú ý, toàn bộ hành vi bạo lực diễn ra trước sự chứng kiến của một em nhỏ.

Ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip lập tức thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, phần lớn bày tỏ phẫn nộ và đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý.

Liên quan vụ việc, Công an phường Phù Khê đã nhanh chóng xác minh thông tin lan truyền và mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, người vợ cho biết vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình, không bị thương tích và không đề nghị xử lý chồng. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội do chính người này đăng tải khi bức xúc.

Sau khi làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng phối hợp tổ dân phố đã nhắc nhở, giáo dục người chồng, phòng ngừa tái diễn bạo lực gia đình.