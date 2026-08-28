Ngày 28/8, thông tin từ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực Cung cá heo, phường Hạ long, tỉnh Quảng Ninh. 

Thời điểm này, Đội CSGT Đường bộ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì có một người tên A Va Vũ (quốc tịch Anh) cho biết con gái bị ngất.

Ảnh chụp Màn hình 2026 08 28 lúc 18.12.46.png
Đại úy Lê Hoàng Minh vác nữ du khách vào khu cấp cứu để điều trị. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, Đại úy Lê Hoàng Minh cùng tổ công tác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm trên đúng giờ tan tầm và người dân, du khách đổ về khu vực quảng trường 30/10 để tham gia concert chào mừng thành phố Quảng Ninh nên các tuyến đường rất đông phương tiện.

Tổ công tác phải hú còi xin đường. Khi tới bệnh viện, Đại úy Lê Hoàng Minh đã nhanh chóng vác nữ du khách kịp thời vào khu vực cấp cứu để điều trị.