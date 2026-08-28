Ngày 28/8, thông tin từ Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 cùng ngày tại khu vực Cung cá heo, phường Hạ long, tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm này, Đội CSGT Đường bộ số 2 đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì có một người tên A Va Vũ (quốc tịch Anh) cho biết con gái bị ngất.

Đại úy Lê Hoàng Minh vác nữ du khách vào khu cấp cứu để điều trị. Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức, Đại úy Lê Hoàng Minh cùng tổ công tác đã sử dụng xe mô tô đặc chủng đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Thời điểm trên đúng giờ tan tầm và người dân, du khách đổ về khu vực quảng trường 30/10 để tham gia concert chào mừng thành phố Quảng Ninh nên các tuyến đường rất đông phương tiện.

Tổ công tác phải hú còi xin đường. Khi tới bệnh viện, Đại úy Lê Hoàng Minh đã nhanh chóng vác nữ du khách kịp thời vào khu vực cấp cứu để điều trị.

Những hành vi nào sẽ bị CSGT xử lý nghiêm xuyên suốt kỳ nghỉ lễ 2/9? Theo Cục CSGT (Bộ Công an), dịp nghỉ lễ 2/9 kéo dài 5 ngày, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường sẽ tăng cao, nhất là tại các cửa ngõ ra vào Hà Nội và TPHCM. Lực lượng chức năng sẽ kiểm soát giao thông xuyên suốt kỳ nghỉ lễ.

Xe khác tạt đầu, phanh gấp: CSGT có phạt lỗi không giữ khoảng cách? CSGT cho biết không phải mọi trường hợp khoảng cách giữa hai ô tô giảm xuống dưới mức quy định đều bị xử phạt, đặc biệt khi xe khác chen ngang, xe phía trước phanh gấp hoặc xảy ra sự cố, ùn tắc bất ngờ.