Sáng 26/8, thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên địa bàn, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 7 do Đại úy Trịnh Quốc Tuấn làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên đường Khuất Duy Tiến.

Khoảng 9h15 cùng ngày, tổ công tác bất ngờ phát hiện một xe taxi mang BKS 29E-641.XX dừng lại. Tài xế cho biết phương tiện đang chở sản phụ sắp sinh. Do đường đông, tài xế đề nghị tổ CSGT trợ giúp.

Lực lượng CSGT mở đường cho xe taxi chở sản phụ đến bệnh viện. Ảnh: Đình Hiếu

Nhận thấy vụ việc có tính khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội. Sau đó, Đại úy Trịnh Quốc Tuấn cùng các cán bộ trong tổ sử dụng mô tô chuyên dụng mở đường, hỗ trợ xe taxi chở sản phụ đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Trong quá trình di chuyển, tổ công tác đã chủ động thông báo cho các chốt kiểm soát trên tuyến để phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho xe chở sản phụ di chuyển an toàn, thuận lợi.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của tổ công tác, chỉ sau ít phút, sản phụ đã được đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc.

Tổ CSGT liên tục gọi loa, chỉ huy giao thông để dẫn đường cho xe taxi. Ảnh: Đình Hiếu

Sản phụ được đưa đến viện an toàn. Ảnh: Đình Hiếu

Anh P.V.H. (SN 1985), chồng của sản phụ N.T.V.A. (SN 2002), đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ công tác và lực lượng CSGT vì đã kịp thời hỗ trợ gia đình anh trong lúc nguy cấp.

Là người trực tiếp điều khiển xe taxi chở sản phụ, anh Vũ Văn Hai cho biết quá trình di chuyển anh đã được các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhanh chóng, tạo điều kiện mở đường để xe di chuyển an toàn. Đây là một hành động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT Thủ đô.