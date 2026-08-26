Công an phường Bà Rịa, TPHCM đang xác minh vụ việc có dấu hiệu “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra trên địa bàn.

Công an đang truy tìm chủ phương tiện xe gắn máy và người điều khiển phương tiện có liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Công an phường Bà Rịa đang xác minh vụ việc có dấu hiệu "bắt giữ người trái pháp luật" khi nhóm thanh niên chặn đường, bắt trói để đưa người và xe đến cho chốt CSGT xử lý. Ảnh: CA

Công an thông tin, nhóm 4 người liên quan gồm: Phan Nhật Q. (SN 1997, ngụ phường Bà Rịa), Nguyễn Quý N. (SN 2008, ngụ phường Tân Hải), Nguyễn Chí T. và Nguyễn Văn T. (cùng SN 2005, ngụ phường Vũng Tàu)

Theo đó, 20h tối 19/8 tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa, nhóm 4 người trên đã chặn đường người điều khiển xe gắn máy biển số biển 67H9-3686 có dấu hiệu vi phạm giao thông. Nhóm 4 người đã dùng dây rút trói người vi phạm rồi chở người và đưa xe gắn máy này đến chốt CSGT để lực lượng giao thông xử lý vi phạm.

Công an phường Bà Rịa, TPHCM đang xác minh vụ việc nói trên, nhưng chưa xác định được chủ sở hữu và người sử dụng chiếc xe mô tô 67H9-3686 nêu trên.

Công an thông báo đến người dân, nếu ai là chủ sở hữu và người sử dụng chiếc xe trên hoặc những vụ việc tương tự đề nghị đến Công an phường Bà Rịa để giải quyết. Địa chỉ liên hệ: Công an phường Bà Rịa (số 246 đường Điện Biên Phủ), số điện thoại 02543.826.568 hoặc cán bộ thụ lý theo số điện thoại Chu Văn Thi 0368147363.