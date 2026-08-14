XEM CLIP (Nguồn: OF.FB):

Đoạn video từ camera hành trình của một ô tô đi phía sau, đang lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh em bé băng qua đường, suýt bị xe đầu kéo tông trúng, khiến nhiều người thót tim.

Thót tim cảnh cháu bé băng qua đường suýt bị xe đầu kéo tông (khoanh đỏ). Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong video, khi xe đầu kéo chở hàng nặng đang xuống dốc và đi vào đoạn đường cua thì bất ngờ một cháu nhỏ khoảng 2 tuổi chạy băng qua đường, phía sau có một bé gái lớn hơn đuổi theo.

Khi xe đi tới đã va nhẹ khiến cháu nhỏ ngã xuống đường. Ngay sau đó, bé gái nhanh chóng bế cháu nhỏ sang vệ đường; cùng lúc, một người phụ nữ từ trong nhà lao ra hỗ trợ.

Cháu bé ngã ra đường. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu của PV, sự việc xảy ra vào lúc 16h25 ngày 13/8 tại Km250+340 trên Quốc lộ 6, đoạn qua ngã ba bản Đán, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La. Lúc này, chiếc xe đầu kéo chở hàng đang di chuyển theo hướng Mai Sơn – Mộc Châu.

Rất may, phía sau xe không có phương tiện lớn nào lưu thông, cháu bé chỉ bị xây xước nhẹ.