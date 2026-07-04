Một đoạn video trích xuất từ camera an ninh vừa được tài khoản Van Phuc chia sẻ trong hội nhóm OF.FB đã khiến cộng đồng mạng không khỏi rùng mình khi chứng kiến khoảnh khắc nguy hiểm xảy ra ngay trong sân nhà một gia đình. Theo dữ liệu từ camera, sự việc diễn ra vào khoảng 14h05 ngày 3/7/2026.

Nguồn video: Van Phuc

Trong đoạn clip, một bé trai chừng 2-3 tuổi đang chơi một mình ngoài sân. Vì tò mò, em bé bất ngờ ngồi xuống rồi chui thẳng vào khu vực gầm phía trước của một chiếc Toyota Corolla Cross màu đỏ đang đỗ yên tại chỗ. Do vóc dáng nhỏ bé, đứa trẻ gần như “biến mất” hoàn toàn khỏi tầm nhìn thông thường.

Chỉ ít phút sau, một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mở cửa lên ghế lái. Không hề hay biết bé trai đang ngay dưới gầm xe, người này đã khởi động động cơ. May mắn thay, chiếc xe mới chỉ nổ máy chứ chưa vào số di chuyển. Sau đó, khi xuống xe gọi tìm con, người mẹ mới hoảng hốt phát hiện đứa trẻ đang lồm cồm bò ra từ dưới gầm ô tô.

Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người xem không khỏi lạnh sống lưng. Không ít ý kiến cho rằng, nếu chiếc xe chỉ cần nhích tiến hoặc lùi lại một vài nhịp, một bi kịch có thể đã xảy ra ngay tại chính sân nhà. Sự may mắn trong tình huống này được ví như “thần chết đã ngủ quên”.

Theo các chuyên gia ô tô, đây là ví dụ điển hình cho mối nguy hiểm chết người đến từ điểm mù xe hơi, đặc biệt khi kết hợp với sự chủ quan của người sử dụng. Khu vực sát cản trước, cản sau và gầm xe là những vùng mà tài xế gần như không thể quan sát được khi đã ngồi vào ghế lái, dù gương chiếu hậu hay kính lái có rộng đến đâu. Trẻ em với vóc dáng thấp bé rất dễ lọt thỏm vào những khu vực điểm mù này.

Để tránh những tai nạn đáng tiếc, các tài xế và bậc phụ huynh cần ghi nhớ một số nguyên tắc an toàn cơ bản như luôn đi một vòng quanh xe, cúi nhìn xuống gầm, bánh xe để đảm bảo không có trẻ em, vật nuôi hay chướng ngại vật nào.

Tuyệt đối không để trẻ nhỏ tự do chơi đùa ở khu vực sân đỗ ô tô, gara mà không có sự giám sát của người lớn. Hình thành thói quen quan sát màn hình, lắng nghe cảnh báo trước khi di chuyển.

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