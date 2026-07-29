Ghi nhận tại phường Long Biên sáng 29/7, mưa lớn khiến nước dồn về một số tuyến đường, gây ngập cục bộ và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Anh Lê Văn Tuấn, người dân sinh sống trên địa bàn phường cho biết mưa xuất hiện từ sáng sớm, có thời điểm nước dâng nhanh trên phố Quang Trung và một số tuyến phố. Nhiều người đi xe máy phải giảm tốc độ, chủ động chọn những đoạn đường ít ngập để di chuyển.

"Mưa lớn, nước dồn xuống đường khiến việc đi lại khá khó khăn. Tuy nhiên, khi mưa giảm, nước rút nhanh nên giao thông cũng dần trở lại bình thường", anh Tuấn nói.

Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội, đến 6h30, lượng mưa ghi nhận tại một số nơi khá lớn. Phường Yên Sở đạt 67,8mm, phường Bồ Đề 55,7mm, phường Long Biên 47,8mm, phường Ba Đình 48,7mm, phường Hoàn Kiếm 47,3mm. Một số khu vực khác như Phú Xuyên đạt 70,7mm, Vĩnh Thanh 42,6mm, Phú Thượng 41,8mm và Phúc Lợi 41,6mm.

Lượng mưa ghi nhận tại phường Long Biên đạt 47,8mm. Ảnh: T. Dương.

Trong thời gian mưa lớn, một số vị trí trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng nước tràn nhẹ lên mặt đường. Khi mưa giảm, nước tại nhiều nơi nhanh chóng rút hết.

Một số điểm xảy ra úng ngập cục bộ như Cổ Linh, ngõ 42 Giang Văn Minh, Nguyễn Gia Bồng, Thụy Khuê... Đến 7h, nước tại khu vực Cổ Linh và Thụy Khuê cơ bản đã rút, giao thông trở lại bình thường. Tại đường Nguyễn Gia Bồng vẫn còn ngập, trong khi ngõ 42 Giang Văn Minh còn ngập nhẹ.

Đáng chú ý, các công trình thuộc 3 dự án khẩn cấp và một dự án chống úng ngập cục bộ tại khu vực Đại lộ Thăng Long, Tây Hồ Tây, Ecohome - Đông Ngạc cùng các công trình tăng cường khả năng chứa, điều tiết nước của 19 hồ điều hòa và 2 bể điều tiết đã bước đầu phát huy hiệu quả.

Khu vực phường Long Biên 47,8mm khiến nhiều tuyến phố ngập cục bộ. Ảnh: T. Dương.

Các công trình này góp phần tăng khả năng tiếp nhận, trữ và điều tiết nước mưa, giảm tải cho hệ thống cống, hạ thấp mực nước và cải thiện năng lực tiêu thoát nước tại những khu vực liên quan.

Trong trận mưa sáng 29/7, các khu vực Đại lộ Thăng Long, Ecohome - Đông Ngạc và trục Quang Trung không xảy ra úng ngập. Các công trình sau khi được đầu tư và đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế đáng kể phạm vi và thời gian úng ngập trên địa bàn thành phố.

Bám sát hiện trường, chủ động xử lý các điểm phát sinh úng ngập

Để chủ động ứng phó, ngay từ 5h, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố và các đơn vị duy trì thoát nước đã triển khai lực lượng ứng trực, xử lý thoát nước, tua vớt rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm theo quy trình.

Trạm bơm Yên Sở được vận hành 9/20 tổ máy; Trạm bơm Cổ Nhuế vận hành 2/4 máy; Đồng Bông 1 vận hành 3/3 máy; Cầu Ngà 1 vận hành 1/3 máy; Cầu Ngà 3 vận hành 1/2 máy và Đồng Tép vận hành 2/2 máy.

Mưa lớn gây ngập nước tại đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm. Ảnh: T. Dương.

Đến 7h, tại một số khu vực như Hoàng Mai, Yên Sở vẫn tiếp tục có mưa to. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước tiếp tục bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các vị trí trọng yếu, vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống, đồng thời vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật RP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, yêu cầu các đơn vị duy trì thoát nước bám sát hiện trường, chủ động xử lý các điểm phát sinh úng ngập và cập nhật tình hình khi có diễn biến mới.