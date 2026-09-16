Sơn La:

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Trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip hai thanh niên ở Sơn La đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, trong lúc xe di chuyển, người ngồi sau bám vào phương tiện, để hai chân trượt lê trên mặt đường.

Hình ảnh hai thanh niên đi xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, trượt lê chân trên đường. Ảnh: Cắt từ Clip

Ngay sau khi xuất hiện clip lực lượng công an tỉnh Sơn La đã vào cuộc xác minh hành vi nguy hiểm của hai thanh niên trên.

Theo đó, tổ CSGT Sông Mã phối hợp với Công an xã Chiềng Khương xác minh sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 13/9, tại đoạn Quốc lộ 4G qua bản Tân Hưng, xã Chiềng Khương.

Lực lượng công an làm việc với hai thanh niên vi phạm. Ảnh: CACC

Thời điểm trên, C.V.B. (15 tuổi, trú xã Chiềng Khương) điều khiển xe máy BKS 26B2-161.81, chở theo L.T.A. (16 tuổi, cùng trú địa phương).

Cơ quan chức năng xác định cả hai không đội mũ bảo hiểm. C.V.B. điều khiển xe khi chưa đủ tuổi; chủ phương tiện bị xác định đã giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, xử lý những người liên quan theo quy định.