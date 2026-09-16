Ngày 16/9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Công an xã Bù Đăng giải cứu 19 người trong xe khách bị lật xuống mương trên Quốc lộ 14.

Lực lượng chức năng giải cứu 19 người mắc kẹt trong xe khách bị lật. Ảnh: PC07

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h17 ngày 15/9, tại Km977+100 Quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, xe đầu kéo BKS 50E-911.XX xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 61H-050.XX đang lưu thông trên tuyến.

Vụ va chạm khiến một người bị mắc kẹt trong cabin.

Hiện trường tai nạn giữa 2 xe đầu kéo trên Quốc lộ 14. Ảnh: PC07

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng chức năng có mặt, người mắc kẹt đã được CSGT và Công an xã Bù Đăng đưa ra ngoài, chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Thời điểm này, tại hiện trường trời mưa lớn. Dầu thủy lực từ một xe đầu kéo tràn ra mặt đường khiến khu vực xảy ra tai nạn trở nên trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trong lúc lực lượng chức năng đang khắc phục sự cố, xe khách giường nằm BKS 51B-171.XX chạy tuyến TPHCM - Đắk Lắk bất ngờ mất lái, lao xuống mương nước cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 20m rồi lật ngang.

Bên trong xe có 17 hành khách và 2 tài xế. Vụ việc khiến những người trên xe hoảng loạn.

Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng Công an xã Bù Đăng đã tiếp cận, đưa từng người ra khỏi chiếc xe bị lật. Sau đó, toàn bộ 19 người trên xe đã được đưa ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng xử lý dầu tràn trên đường. Ảnh: PC07

Lực lượng chức năng tiếp tục xử lý dầu tràn trên mặt đường. Đến khoảng 2h20 ngày 16/9, khu vực xảy ra sự cố được khắc phục, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông.