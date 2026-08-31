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Trao đổi với VietNamNet chiều 31/8, ông Phạm Quang Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Một, cho biết địa phương đã xác minh thông tin về cá thể voi xuất hiện tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Huổi Một.

Theo ông Đức, cá thể voi này sinh sống tại khu vực Huổi Một và xã Chiềng Khoong từ nhiều năm nay. Ước tính voi xuất hiện tại khu vực hàng chục năm về trước.

“Đây không phải voi rừng tấn công khu dân cư. Đường đi thường xuyên của nó từ khu rừng, qua khu vực trường bán trú rồi xuống suối”, ông Đức nói.

Voi rừng đi qua trường bán trú. Ảnh cắt từ clip

Trong lần xuất hiện mới nhất, voi đi theo đường quen thuộc. Khi qua khu vực trường, con vật gạt một tấm hàng rào B40 để đi qua.

Qua xác minh của UBND xã, sự việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Cá thể voi cũng không có hành vi tấn công người hay phá phách trong trường.

Ông Đức cho biết trước đây, địa phương từng đề xuất với tỉnh và các cơ quan liên quan phương án di dời cá thể voi đến khu vực khác. Tuy nhiên, đến nay việc di dời chưa được thực hiện.

Do voi sống tự nhiên nên chính quyền địa phương không thể trực tiếp quản lý hoạt động của cá thể này.

Hiện giải pháp chủ yếu của địa phương là tuyên truyền người dân bảo vệ động vật hoang dã, không gây hại hoặc có hành động có thể dẫn đến xung đột với voi.

Theo lãnh đạo UBND xã Huổi Một, voi thỉnh thoảng vẫn di chuyển từ khu vực rừng xuống suối và tuyến đường quen thuộc của nó đi qua khu vực trường bán trú.

“Con voi chỉ đạp tấm B40 xuống rồi đi qua, không phá phách gì”, ông Đức cho biết.

Trước đó, thông tin về việc voi xuất hiện tại khu vực trường học ở xã Huổi Một được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông, gây chú ý do liên quan đến an toàn của giáo viên và học sinh. Sau khi VietNamNet liên hệ, lãnh đạo UBND xã đã kiểm tra lại và khẳng định không xảy ra việc voi tấn công trường học.