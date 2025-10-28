Tối 28/10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận tại Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo) vừa xảy ra vụ nổ, cháy xe bồn chở gas.

Theo đó, vào khoảng 19h cùng ngày, một xe bồn chở khí gas hóa lỏng lưu thông vào tuyến đường thuộc KCN Phố Nối A.

Tại đây, phần bồn xe mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao rồi phát nổ. Tiếng nổ lớn có thể nghe thấy từ rất xa, sau đó ngọn lửa bốc lên dữ dội, nhiều người đi xe máy gần đó bị ngã xuống đường.

Hiện trường vụ nổ xe bồn. Ảnh: Đ.X

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, nỗ lực dập lửa để ngăn đám cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, vụ cháy khiến tài xế xe bồn bị bỏng. Do xe chở gas, ngọn lửa liên tục bùng phát trở lại khi vừa được dập tắt. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

