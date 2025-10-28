Xem clip: Lực lượng chức năng xã Trà Leng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở trong sáng 28/10

Sáng 28/10, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khi một ngọn đồi bất ngờ đổ sập, vùi lấp hai ngôi nhà ở phía dưới.

Theo người dân, khoảng 4h cùng ngày, họ nghe tiếng nổ lớn như sấm vang, mặt đất rung chuyển. Khi chạy ra ngoài, mọi người bàng hoàng phát hiện hai căn nhà của anh Hồ Văn Linh và ông Hồ Văn Lên tại thôn 1 đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn.

Rất may, trước đó chính quyền xã nhận thấy nguy cơ sạt lở đã chủ động di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nên không có thiệt hại về người.

Căn nhà của anh Hồ Văn Linh bị đất đá vùi lấp. Ảnh: T.L

Anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trà Leng, là một trong những người trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ suốt nhiều ngày qua. Cùng lực lượng dân quân, anh Hồ Văn Linh túc trực ngày đêm, gần như không có thời gian trở về nhà.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, nhưng anh Linh vẫn băng rừng nhiều giờ liền để vào khu vực Trà Leng 2 nắm tình hình hơn 600 hộ dân đang bị cô lập. Nhiều lúc, điện thoại của anh bị hỏng do ngấm nước, khiến việc liên lạc gặp nhiều trở ngại.

Giữa lúc anh Linh và đồng đội đang giúp người dân chống chọi thiên tai, ngôi nhà của chính anh bất ngờ bị đất đá vùi lấp. Mất nhà nhưng anh vẫn ở lại hiện trường, tiếp tục phối hợp cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau sạt lở.

Hiện chính quyền xã Trà Leng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho anh Linh cùng các hộ dân bị ảnh hưởng, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong sáng nay, xã Trà Leng đã sơ tán khẩn cấp hơn 70 người dân thôn 1 đến nơi an toàn sau khi khu vực này xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đây vốn là vùng được đánh giá an toàn, song mưa lớn kéo dài khiến đất đá bất ngờ đổ xuống.

Lực lượng chức năng giúp người dân di dời tài sản khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: T.L

Trước đó, khoảng 20h tối 27/10, do mưa lớn kéo dài, một phần quả đồi phía sau trụ sở UBND xã bị sạt lở, khiến đất đá và nước lũ đổ xuống, tràn vào sân và tầng 1 của trụ sở.

Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã đã huy động cán bộ, lực lượng dân phòng cùng các lực lượng khác di chuyển hồ sơ, máy móc, thiết bị và các vật dụng có giá trị sang nhà dân và những vị trí cao ráo để tiếp tục làm việc. Đồng thời, địa phương đang kiểm tra mức độ nguy hiểm và kiến nghị phương án xử lý tiếp theo.

Cán bộ xã Trà Leng di dời tài sản tại trụ sở UBND xã đến nơi an toàn ngay trong đêm vì sạt lở. Ảnh: T.L

Cơ quan phòng chống lụt bão của xã cũng được di dời vào nhà dân gần đó để tiếp tục điều hành công việc.