XEM CLIP (Nguồn: Huế Nguyễn)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 ngày 15/11, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa 3 ô tô tại đường vành đai 2 trên cao (Hà Nội).

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô con mang biển kiểm soát 15K-719.XX (chưa rõ người điều khiển), lưu thông tại đường vành đai 2 trên cao (hướng đi cầu Vĩnh Tuy). Khi đến đối diện số nhà 458 Minh Khai (phường Vĩnh Tuy), ô tô này bất ngờ va chạm với ô tô mang BKS 30H-225.XX (chưa rõ người điều khiển) đang di chuyển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến ô tô BKS 15K-719.XX bị nghiêng, hai lốp xe tì vào ô tô BKS 30H-225.XX, còn phần nóc xe va chạm với ô tô biển số 89H-104.XX. Sau đó, xe tiếp tục lao lên phía trước rồi đâm vào lan can đường.

Ô tô 15K-719.XX bất ngờ va chạm với hai xe khác. Ảnh chụp màn hình

Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ ô tô 15K-719.XX văng khắp mặt đường, cả 3 xe đều bị hư hỏng.

Rất may vụ tai nạn không có thương vong, nhưng khiến đường vành đai 2 bị ùn tắc cục bộ kéo dài khoảng 3km.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.