Sáng 13/11, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT (Công an Hà Nội) đã phát lệnh tổng kiểm tra các xe che biển số; tài xế sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Trong 2 tiếng (từ 9-11h cùng ngày), 14 đội CSGT đã đồng loạt kiểm tra, xử lý.

Ghi nhận tại nút giao Láng - Lê Văn Lương (Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện 4 trường hợp tài xế điều khiển xe máy che biển số.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện tài xế Phạm Đ.C. điều khiển xe máy che biển số.

Ảnh: Đình Hiếu

Điều khiển xe máy có biển số bị khẩu trang che lấp, tài xế Phạm Đ.C. trình bày với CSGT rằng cho bạn mượn xe nên không rõ ai lấy khẩu trang che biển.

Biển số xe bị khẩu trang che lấp. Ảnh: Đình Hiếu

"Hôm qua tôi cho mượn xe, có lẽ bạn đã che biển mà tôi không biết. Tôi luôn chấp hành nghiêm luật giao thông, dừng đèn đỏ đầy đủ nên không bao giờ che biển để né phạt nguội. Tuy nhiên, việc không kiểm tra trước khi lên xe là lỗi của tôi. Sau lần bị xử phạt này tôi sẽ rút kinh nghiệm", tài xế Phạm Đ.C. nói.

CSGT yêu cầu nam tài xế gỡ bỏ khẩu trang che ở biển số. Ảnh: Đình Hiếu

Cùng lý do, nam tài xế điều khiển xe máy mang BKS 28G1-352.XX cho biết, anh vừa cho em trai mượn xe nên không rõ biển bị che từ bao giờ.

“Có thể em trai tôi lấy khẩu trang để che biển khi mượn xe đi giao hàng, nhưng chỉ nghĩ đó là trò nghịch của thanh niên, không biết là vi phạm pháp luật”, nam tài xế giải thích.

Nam tài xế điều khiển xe máy che biển số sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tài xế Đặng V.V. (quê Thanh Hóa) dù biết việc che, dán biển kiểm soát xe máy bị phạt đến 6 triệu đồng nhưng vẫn thực hiện vì "thấy đẹp".

Tài xế V. cho biết đã dán hình lên biển số xe chỉ để "cho đẹp". Ảnh: Đình Hiếu

"Tôi có tìm hiểu và biết Nghị định 168/2024 quy định mức phạt với hành vi che biển số xe máy đến 6 triệu đồng và trừ điểm trên giấy phép lái xe, nhưng vì thấy đẹp nên tôi không bóc đi. Sau khi bị xử phạt tôi sẽ rút kinh nghiệm và không dán hình lên biển số nữa", tài xế V. chia sẻ.

Một biển số bị tài xế dán hình che lấp chữ và số. Ảnh: Đình Hiếu

Thống kê của Phòng CSGT (Công an Hà Nội), trong khoảng 2 giờ đồng loạt xử lý, các tổ công tác của 14 đội CSGT đã phát hiện 137 trường hợp vi phạm. Trong đó, có 7 trường hợp xe máy không gắn biển số; 18 trường hợp phương tiện bị che lấp biển số; 28 trường hợp gắn biển số bị bẻ cong, làm thay đổi chữ, số, màu sắc của biển số và 84 trường hợp dùng điện thoại khi lái xe.