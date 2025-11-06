Tối 6/11, UBND phường Sông Cầu (Đắk Lắk) cho biết lực lượng công an vừa kịp thời cứu hộ 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà bị sập do ảnh hưởng của bão Kalmaegi. Các nạn nhân hiện đã được đưa về trụ sở một đơn vị công an trên địa bàn để trú tránh an toàn.

Cả 3 người đã được đưa về trụ sở an toàn. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, tối 6/11, một ngôi nhà tại tổ dân phố Long Bình, phường Sông Cầu (Đắk Lắk) bất ngờ bị đổ sập.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đại tá Y San Adrơng – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk – đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT đang túc trực ứng phó bão phối hợp với Công an địa phương và Trại giam Long Bình nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng công an có mặt, triển khai công tác cứu hộ và kịp thời đưa 3 người ra ngoài an toàn, gồm hai vợ chồng hơn 60 tuổi và một cháu bé 2 tuổi. Hiện các nạn nhân đã được đưa vào khu tập thể Trại tạm giam Long Bình để trú ẩn an toàn.