Chiều tối 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Phan Duy Hưng, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân vừa cứu được tài xế xe múc bị vùi trong bùn đất do sạt lở trên tuyến đường Đông Trường Sơn.

Khoảng 15h50 cùng ngày, anh L.V.T (SN 1983) đang điều khiển xe múc để khắc phục điểm sạt lở tại thôn 2, xã Trà Đốc, thì bất ngờ đồi núi tiếp tục sạt xuống, đẩy cả xe và người rơi xuống vực sâu.

Trong quá trình bị cuốn trôi, anh T bị vùi lấp nhưng may mắn mắc lại trên bờ và được lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường kịp thời cứu ra ngoài, đưa đến trạm y tế xã sơ cứu.

Theo ông Phan Duy Hưng, sau khi được đưa khỏi khu vực nguy hiểm, anh T vẫn tỉnh táo, nhưng bị thương ở tay, chân và vùng cổ.

Hiện chính quyền xã Trà Đốc đã phong tỏa tạm thời khu vực sạt lở, cảnh báo người dân không qua lại, đồng thời tiếp tục theo dõi, hỗ trợ nạn nhân.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: T.Đ

Anh T thoát chết trong gang tấc. Ảnh: T.Đ

Cũng trong chiều cùng ngày, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng tại thôn Trà Giáp sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài.

Theo đó, khoảng 15h, một phần quả đồi ở khu vực thôn Trà Giáp bất ngờ sụt xuống, kéo theo hàng nghìn mét khối đất đá tràn lấp khu vực ven Quốc lộ 40B. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người do các hộ dân ở vùng nguy cơ đã được di dời trước đó.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền xã Trà Tân phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam và các lực lượng chức năng có mặt hiện trường, căng dây cảnh báo, phong tỏa khu vực nguy hiểm và triển khai khắc phục bước đầu để đảm bảo an toàn giao thông.

Ông Chiến cho biết thêm, khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, “ước tính gần nửa quả đồi”, khiến công tác xử lý, đo đạc và khơi thông gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường, tiếp tục theo dõi, đề phòng sạt lở tái diễn do mưa lớn chưa dứt.