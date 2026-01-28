Tại Trung tâm giám sát camera an ninh trật tự của Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), các cán bộ, chiến sĩ thường trực 24/24h bên hệ thống màn hình để theo dõi, bao quát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tâm giám sát này được ví như “đầu não” của hệ thống hơn 180 camera, được lắp đặt từ các trục đường lớn đến từng ngõ, ngách trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa.

Hình ảnh từ các “mắt thần” được ghi lại rõ nét và truyền về trung tâm theo thời gian thực, giúp Ban chỉ huy Công an phường nhanh chóng đánh giá tình hình, mức độ vi phạm để kịp thời điều động lực lượng xuống hiện trường hoặc lập căn cứ xử phạt nguội.

Trung tá Vũ Minh, Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết, trước đây khi chưa có hệ thống camera giám sát, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị là hai trong số năm “điểm nghẽn” tồn tại tại thủ đô. Để xử lý, nhiều lực lượng ra quân lập lại trật tự, song mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng, các vi phạm lại tái diễn.

Theo Trung tá Vũ Minh, từ 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban chỉ huy Công an phường đã họp bàn, đề ra các giải pháp và quyết định ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

“Đồng thời, Ban chỉ huy Công an phường đã vận động các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn cùng tham gia đóng góp, xây dựng hệ thống camera giám sát”, Trung tá Vũ Minh chia sẻ.

Phó trưởng Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết thêm, chỉ trong một tuần qua, hệ thống camera giám sát của phường đã phát hiện 39 trường hợp vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

“So với thời điểm chưa lắp đặt camera, ý thức chấp hành của người dân đã được nâng lên rõ rệt, tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường cũng giảm đáng kể”, Trung tá Vũ Minh đánh giá.

Hệ thống camera giám sát 24/7 và hơn 1.800 camera AI của Công an TP góp phần hình thành thói quen sinh hoạt trật tự, quy củ hơn trong cộng đồng.

Thống kê của Công an Hà Nội, riêng trong ngày 26/1, lực lượng chức năng đã phát hiện 302 trường hợp đủ căn cứ xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera giám sát và phản ánh trực tiếp tại hiện trường.