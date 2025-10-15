Triển lãm Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM

CMC đồng hành TP.HCM thúc đẩy CĐS và ĐMST

Là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 32 năm phát triển, CMC hiện là đối tác chiến lược của nhiều cơ quan nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Tại triển lãm, CMC giới thiệu loạt giải pháp công nghệ chiến lược thuộc hai nhiệm vụ quốc gia gồm C-OpenAI - Nền tảng trí tuệ nhân tạo mở của Việt Nam và CMC Cloud - Hạ tầng điện toán đám mây quốc gia, thể hiện cam kết đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM trong tiến trình chuyển đổi số (CĐS) toàn diện.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính TƯ nghe giới thiệu các giải pháp CĐS, chuyển đổi AI của CMC

Hệ sinh thái mở C-OpenAI gồm 25 công nghệ lõi Made in Vietnam, Made by CMC đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trọng điểm như tài chính, giáo dục, y tế, hành chính công… Các sản phẩm của CMC giúp thành phố giải quyết nhiều bài toán lớn trong xây dựng Chính phủ số, Xã hội số, Kinh tế số. Trong số các giải pháp được trình diễn, các đại biểu đặc biệt quan tâm tới CLS, C-AIOffice và C-Energy.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan gian hàng của CMC

CLS là trợ lý AI do Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ CMC (CMC ATI) nghiên cứu phát triển và làm chủ. Giải pháp ứng dụng AI trong rà soát các mâu thuẫn, chồng chéo trong văn bản quy phạm pháp luật. Với bộ cơ sở dữ liệu được Bộ Tư Pháp chấp thuận cho khai thác và triển khai từ 2024 cùng AI chatbot có độ thông minh cao, CLS đang là cánh tay phải đắc lực cho các bộ trong việc tra cứu, rà soát, chỉnh sửa, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

C-AIOffice giúp các bộ ban ngành và doanh nghiệp nhanh chóng xây dựng văn phòng thông minh ứng dụng AI, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành, cải thiện hiệu suất công việc. Giải pháp đã được triển khai cho nhiều bộ ban ngành, doanh nghiệp, ngân hàng…

Trạm sạc năng lượng xanh C-Energy là giải pháp mới nhất của CMC được ra mắt tại triển lãm. Với nền tảng quản lý năng lượng thông minh do Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS) phát triển, tích hợp và liên kết đơn vị OEM để sản xuất phần cứng, C-Energy góp phần giải quyết bài toán về hạ tầng sạc và năng lượng xanh cho thành phố. Trạm sạc được thiết kế module hoá với mỗi module cho công suất 30KW cùng cổng CCS2 chuẩn châu Âu phù hợp với phần lớn loại xe điện tại Việt Nam. C-Energy hiện đã được triển khai cho Trường dạy lái xe Thái Sơn - Bộ Quốc phòng và sắp tới là Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trạm sạc năng lượng xanh C-Energy thu hút sự quan tâm tại triễn lãm

"Chúng tôi tin rằng một TP.HCM thông minh, xanh và bền vững sẽ được hình thành từ chính sức mạnh của công nghệ và con người. C-AI Office và C-Energy là bước đi của CMC TS để biến tầm nhìn ấy thành hiện thực, góp phần đưa Thành phố trở thành biểu tượng của CĐS quốc gia", ông Phạm Ngọc Bắc - Phó chủ tịch EVP, Tổng Giám đốc CMC TS chia sẻ.

Bên cạnh đó, tại gian trưng bày, CMC trình diễn hệ thống AIBox & AIVision - công nghệ xử lý dữ liệu ngay tại thiết bị, giúp giảm độ trễ và tăng cường bảo mật; cùng mô hình Trung tâm Dữ liệu Siêu quy mô (Hyperscale Data Center) đặt tại Khu Công nghệ cao TP.HCM - dự án quy mô 250 triệu USD đang được triển khai, được kỳ vọng trở thành “trái tim AI” của Thành phố.

Bộ thiết bị thuộc giải pháp CMC AIBox & CMC AIVision được chọn trưng bày tại khu VIP của triển lãm

Đồng hành TP.HCM trên con đường phát triển kinh tế số và kinh tế xanh

TP.HCM đang hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế số chiếm 30 - 40% GRDP vào năm 2030, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc tế và đô thị thông minh kiểu mẫu của Đông Nam Á. Với định hướng đó, CMC đóng vai trò là “cầu nối CĐS, chuyển đổi AI” giữa Việt Nam và thế giới, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh tế số - kinh tế xanh - tuần hoàn, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, ĐMST.

Các giải pháp của CMC được thiết kế theo tiêu chí “Xanh - Mở - An toàn”, giúp tổ chức, doanh nghiệp giảm phát thải carbon thông qua hạ tầng điện toán đám mây và AI tối ưu năng lượng; Thúc đẩy vận hành thông minh, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu suất; Tăng tính bảo mật dữ liệu quốc gia và chủ quyền số.

CMC cũng đang mở rộng hợp tác với các tập đoàn công nghệ quốc tế và các trường đại học tại TP.HCM nhằm đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, tạo lực lượng chuyên gia AI - Data - Cloud phục vụ cho tầm nhìn dài hạn của Thành phố.

Khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp công nghệ Việt

Sự tham gia của CMC tại triển lãm không chỉ thể hiện năng lực công nghệ mà còn là lời khẳng định cho vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong quá trình hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, ĐMST và CĐS quốc gia.

Ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC chia sẻ: “CMC tự hào đồng hành cùng TP.HCM trên hành trình trở thành trung tâm khoa học công nghệ và ĐMST hàng đầu khu vực. Chúng tôi tin rằng, với hệ sinh thái mở C-OpenAI và các giải pháp CĐS toàn diện, CMC sẽ góp phần quan trọng giúp Thành phố hiện thực hóa tầm nhìn về một nền kinh tế tri thức xanh, bền vững và thịnh vượng.”

Toàn cảnh gian hàng trải nghiệm công nghệ CMC tại Triển lãm

Trong thời gian tới, CMC tiếp tục mở rộng đầu tư vào hạ tầng số, trung tâm dữ liệu, nền tảng AI mở và các mô hình hợp tác công - tư, hướng đến mục tiêu biến TP.HCM trở thành trung tâm AI của khu vực. Thông qua đó, Tập đoàn mong muốn góp phần tạo dựng hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, làm chủ công nghệ và hội nhập sâu rộng với thế giới.

(Nguồn: CMC)