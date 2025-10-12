Ngày 13/10, triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TPHCM” sẽ chính thức khai mạc tại Học viện Cán bộ TPHCM nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu tham quan gian hàng của một doanh nghiệp tại triển lãm. Ảnh: PLO

Triển lãm quy tụ gần 30 gian hàng với hơn 650 sản phẩm, giải pháp thuộc 11 nhóm công nghệ chiến lược. Đây là nơi hội tụ các công nghệ tiên tiến từ các tập đoàn và doanh nghiệp dẫn đầu, góp phần hình thành diện mạo một TPHCM thông minh, hiện đại, năng động, sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Từ chip tốc độ cao đến robot phẫu thuật

Không gian triển lãm mang đến một bức tranh toàn cảnh về sức sống mãnh liệt của các “đầu tàu” công nghệ Việt Nam.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, các doanh nghiệp như CMC Corporation và Viettel giới thiệu hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI, nền tảng chuyển đổi số và giải pháp an ninh mạng). Đặc biệt, CMC trình làng chuỗi sản phẩm C-OpenAI với 25 công nghệ lõi “Make in Vietnam - Made by CMC”. Công ty MISA cũng gây ấn tượng với MISA OneAI là một nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in Việt Nam” giúp tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ.

Lĩnh vực y tế thông minh thu hút sự chú ý đặc biệt với các thiết bị hiện đại. Gian hàng Sở Y tế - phối hợp với Tập đoàn Device Technologies - giới thiệu hệ thống phẫu thuật robot da Vinci Xi, một trong những robot phẫu thuật hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trình diễn Robot AI Modus V Synaptive giúp thực hiện phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống với độ chính xác cao. Về y tế dự phòng, VNVC giới thiệu dự án nhà máy vắc xin và sinh phẩm với vốn đầu tư ban đầu 2.500 tỷ đồng, hướng tới sản xuất vắc xin ứng dụng công nghệ mRNA điều trị ung thư.

Đáng chú ý, năng lực tự chủ công nghệ lõi được khẳng định mạnh mẽ qua sự góp mặt của các sản phẩm chip bán dẫn, robot và tự động hóa. VBtech - một startup vi mạch bán dẫn nổi bật - trưng bày các sản phẩm Chipset và lõi IP core đạt khả năng xử lý đến 400Gigabit/giây, cạnh tranh với các cường quốc và đã xuất khẩu thành công ra thị trường quốc tế.

Đại học Quốc gia TPHCM giới thiệu các chip chiến lược như Chip RF Tuner và chip thu phát Beamformer cho hệ thống 5G/6G, radar.

Khát vọng "kỳ lân" và mục tiêu phát triển bền vững

Triển lãm cũng là nơi chứng kiến sự khẳng định vị thế của các “kỳ lân” công nghệ. Tập đoàn công nghệ tài chính MoMo, đại diện tiêu biểu cho hệ sinh thái Fintech “Make in Vietnam”, giới thiệu các giải pháp tài chính công nghệ tiên tiến. MoMo phục vụ hơn 30 triệu người dùng, tiên phong ứng dụng AI trong phân tích hành vi và đảm nhận khoảng 25% tổng giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Giới thiệu sản phẩm công nghệ cao UAV, robot...tại triển lãm. Ảnh: DV

Hướng tới mục tiêu Net Zero 2050 và phát triển bền vững, Becamex IDC giới thiệu mô hình xây dựng khu công nghiệp sinh thái thông minh, tích hợp phát triển ESG. CT Group trình diễn drone không người lái hiện đại, bao gồm dòng UAV CT-VTOL-3D-44 có khả năng tuần tra, phát hiện cháy rừng và hỗ trợ cứu hộ.

Về ngân hàng số, HDBank ra mắt ba nền tảng thế hệ mới, nổi bật là hệ thống core banking Happy Digital Core được xây dựng trên công nghệ cloud-native và blockchain.

Triển lãm là minh chứng cho những thành tựu ấn tượng của TPHCM trong giai đoạn 2021-2025, với kinh tế số dự kiến đóng góp 25% vào GRDP trong năm 2025. Thành phố cũng xếp hạng 2 cả nước về chỉ số Chuyển đổi số và chỉ số Đổi mới Sáng tạo, đồng thời, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xếp thứ 5 Đông Nam Á.

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TPHCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30-40% GRDP. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào ba giải pháp đột phá trọng tâm.

Một là cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư khi thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế để thu hút nhà đầu tư chiến lược. Hai là ưu tiên phát triển công nghệ chiến lược là AI, blockchain và chip bán dẫn. Ba là hoàn chỉnh nền tảng dữ liệu dùng chung để thúc đẩy chính quyền số và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Với các định hướng chiến lược này, TPHCM khẳng định quyết tâm trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, và là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư và nhân tài. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 15/10.