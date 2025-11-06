Lô trái phiếu này được bảo lãnh thanh toán bởi Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - một quỹ tín thác thuộc Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Theo CMC, toàn bộ nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để triển khai Tổ hợp Không gian Sáng tạo CMC (CMC Creative Space Hanoi - CCS Hanoi) tại khu đô thị Starlake, Hà Nội. Trong thương vụ này, BNP Paribas đóng vai trò đơn vị tư vấn phát hành, đồng hành là VietinBank Securities là đại lý phát hành. Trái phiếu có cấu trúc trả gốc định kỳ, giúp phân bổ dòng tiền hợp lý, giảm thiểu rủi ro dồn đáo hạn cho doanh nghiệp. Với lượng đặt mua gấp 2 lần khối lượng chào bán từ các công ty bảo hiểm uy tín, giao dịch này cho thấy nhu cầu cao của các nhà đầu tư với các dự án và doanh nghiệp chất lượng cao trên thị trường.

CGIF được góp vốn chính từ chính phủ các nước ASEAN cộng 3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB, nhằm mở rộng thị trường trái phiếu nội tệ trong khu vực. Nền tảng tín nhiệm và quy mô vốn giúp CGIF mở rộng năng lực bảo lãnh cho các thương vụ kỳ hạn dài, là cơ sở để quỹ tham gia bảo lãnh đợt phát hành trái phiếu của CMC.

“Chúng tôi bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu nội tệ đầu tiên của CMC nhằm giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nhà đầu tư, bảo đảm tài trợ dài hạn cho dự án hạ tầng số Tổ hợp không gian sáng tạo CMC- CCS Hà Nội,” ông Hongwei Wang - Tổng giám đốc CGIF cho biết.

Phối cảnh dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC - CCS Hà Nội

Thành lập năm 1993, CMC hiện là doanh nghiệp công nghệ Top 2 trên sàn chứng khoán Việt Nam (Forbes Vietnam 2024-2025). Với bốn trụ cột Công nghệ & Giải pháp, Hạ tầng số, Kinh doanh toàn cầu và Nghiên cứu & Giáo dục, CMC giữ vai trò tiên phong trong chuyển đổi số và chuyển đổi AI cho doanh nghiệp, tổ chức.

Trên nền tảng chiến lược AI-X và định hướng Go Global, CMC mở rộng hệ sinh thái sản phẩm - dịch vụ số, đồng thời đầu tư chiều sâu vào dữ liệu, điện toán đám mây và trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, CMC phát triển C-OpenAI - hệ sinh thái công nghệ mở với 25 công nghệ lõi “made by CMC” (bao gồm các năng lực như LLM, Computer Vision, Xử lý tiếng nói/giọng nói, Tối ưu hóa dữ liệu - Datalakehouse, Tìm kiếm thông minh, Bảo mật & an toàn thông tin…), cho phép đồng sáng tạo giải pháp AI theo nhu cầu ngành. Mục tiêu của CMC là trở thành công ty công nghệ toàn cầu quy mô tỷ đô vào năm 2028, dựa trên năng lực công nghệ, quản trị và hệ thống hạ tầng số đạt chuẩn quốc tế.

CCS Hanoi sẽ là hạ tầng vật lý hiện thực hóa tham vọng đó, cung cấp năng lực tính toán và dữ liệu đạt chuẩn quốc tế làm nền cho các dịch vụ AI và đám mây của CMC. Chia sẻ về mục tiêu dự án và ý nghĩa của việc CGIF bảo lãnh phát hành trái phiếu lần này, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch điều hành CMC, cho biết: “Sự đồng hành của CGIF giúp CMC có nguồn vốn VND dài hạn để triển khai CCS Hanoi - hạ tầng trung tâm dữ liệu và không gian làm việc phục vụ năng lực tính toán AI quy mô lớn. Đây là nền tảng để CMC cung cấp các dịch vụ DC/Cloud/AI-as-a-Service, thúc đẩy chuyển đổi AI cho doanh nghiệp và đóng góp cho kinh tế số Việt Nam. Bảo lãnh của một quỹ quốc tế uy tín như CGIF cũng thể hiện niềm tin đối với chiến lược AI-X, Go Global và năng lực tài chính của CMC”.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC bày tỏ niềm vui khi có sự tin tưởng từ CGIF với dự án CCS Hà Nội

Việc một định chế tài chính quốc tế có uy tín như CGIF đứng ra bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu VNĐ kỳ hạn 10 năm của CMC cho thấy sự tin tưởng cao của các định chế tài chính quốc tế đối với hồ sơ tín dụng, năng lực thực thi dự án hạ tầng số cũng như cam kết phát triển bền vững và các tiêu chuẩn ESG mà doanh nghiệp theo đuổi. Sự bảo lãnh này không chỉ giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và mở rộng nguồn vốn nội tệ chất lượng cho doanh nghiệp, mà còn khẳng định những điểm mạnh về quản trị, minh bạch và tiêu chuẩn vận hành, trách nhiệm với môi trường xã hội mà CMC đang xây dựng, đồng thời tạo thuận lợi cho các giao dịch vốn tiếp theo.

Đại diện đơn vị tư vấn, bà Loan Phạm - Trưởng đại diện BNP Paribas tại Việt Nam, cho biết cấu trúc giao dịch được thiết kế để vừa đáp ứng mục tiêu tài trợ của doanh nghiệp, vừa phù hợp các chuẩn mực minh bạch, kỳ hạn dài mà CGIF khuyến khích trên thị trường vốn nội tệ: “Mức quan tâm của nhà đầu tư cho thấy câu chuyện hạ tầng số và AI tại Việt Nam đang có sức hút thực chất.”

CCS Hanoi (tên mới của dự án CMC Starlake) được UBND Hà Nội chấp thuận chuyển chủ đầu tư sang Tập đoàn Công nghệ CMC vào 6/2023. Dự án nằm tại ô đất B2CC3, khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây, quy mô 1,13 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 2.181 tỷ đồng. Công trình khởi công ngày 1/6/2025 và dự kiến hoàn thành vào 31/12/2026.

CMC cho biết nguồn vốn trái phiếu sẽ tập trung cho các hạng mục trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn cao (điện, làm mát, an ninh, dự phòng) và không gian làm việc cho đội ngũ kỹ sư, hướng tới cung cấp các dịch vụ DC/Cloud/AI-as-a-Service cho khách hàng doanh nghiệp.

CMC Hyperscale DC Tp.HCM là 1 trong các dự án trọng điểm của CMC triển khai ngay sau dự án CCS Hà Nội

Kết quả kinh doanh mới nhất cũng ghi nhận các chỉ số tăng trưởng tích cực của Tập đoàn Công nghệ CMC. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm tài chính 2025 (đến 30/9/2025), doanh thu CMC đạt 4.630 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 273 tỷ đồng, tăng 37%. Riêng quý II/2025, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của CMC tăng 49% so với cùng kỳ, nhờ hầu hết các khối kinh doanh - Công nghệ & Giải pháp, Kinh doanh quốc tế, Hạ tầng số và Nghiên cứu & Giáo dục - đều cải thiện doanh thu và lợi nhuận, phản ánh hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí được thực hiện tốt. Những chỉ dấu này, cùng bước đi huy động vốn dài hạn, được kỳ vọng củng cố sức khỏe tài chính và tạo dư địa cho CMC đẩy nhanh các dự án hạ tầng số chiến lược như CCS Hà Nội và CMC Hyperscale DC TP.HCM.

(Nguồn: CMC)