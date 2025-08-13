Lễ trao Biên bản ghi nhớ diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, các bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt - Hàn.

Theo đó, Samsung C&T sẽ đầu tư và triển khai dự án Hyperscale Data Center của CMC tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, đạt tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ và an toàn thông tin; Phát triển mô hình hợp tác dài hạn ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường cho chuỗi trung tâm dữ liệu của CMC; Chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới đối tác toàn cầu để đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ và đạt hiệu suất tối ưu.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghệ CMC và Samsung C&T trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok

Dự án CMC Hyperscale DC kỳ vọng trở thành “trái tim AI” của TP.HCM

Dự án được CMC ví như “AI Heart” của TP.HCM, định vị trở thành trung tâm lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu quy mô lớn hàng đầu khu vực. Với quy mô & công suất khởi điểm là 30 MW, CMC Hyperscale DC có thể mở rộng lên tới 120 MW, đạt chuẩn vận hành quốc tế Uptime Tier III+ và Tier IV.

Dự án có hàm lượng công nghệ cao lớn, tích hợp hạ tầng AI-as-a-Service, Cloud Infrastructure, Big Data, Cyber Security; áp dụng các công nghệ XGS-PON, SD-WAN, SASE, 800G DWDM cho băng thông siêu cao và độ trễ cực thấp; Ứng dụng Digital Twin để mô phỏng, tối ưu hoạt động theo thời gian thực.

Với triết lý trung tâm dữ liệu xanh được nghiên cứu và áp dụng ngay từ khâu thiết kế, CMC Hyperscale DC được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu hạ tầng AI, điện toán đám mây và dữ liệu lớn của Việt Nam và ASEAN, thu hút các tập đoàn công nghệ, AI startups và trung tâm R&D quốc tế.

Phối cảnh Dự án Trung tâm dữ liệu siêu quy mô của CMC tại Khu công nghệ cao TP.HCM

Đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực

Chia sẻ tại diễn đàn, ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC - khẳng định: “Sự hợp tác với Samsung C&T không chỉ mang ý nghĩa về công nghệ và đầu tư, mà còn là một cột mốc chiến lược trong hành trình AI-X và Go Global của CMC. Đây sẽ là dự án hạ tầng số có quy mô và tiêu chuẩn hàng đầu khu vực, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI tại châu Á - Thái Bình Dương”.

Thỏa thuận này không chỉ mở ra cơ hội CMC tiếp cận mạng lưới toàn cầu của Samsung C&T, mà còn góp phần thu hút dòng vốn quốc tế, công nghệ tiên tiến và nhân lực chất lượng cao vào Việt Nam. Về dài hạn, đây sẽ là một trụ cột hạ tầng quan trọng, hỗ trợ Việt Nam trong chiến lược chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên AI.

Bên cạnh đó, CMC cũng ký kết 14 biên bản ghi nhớ khác với 3 doanh nghiệp công nghệ và 11 trường đại học, tổ chức giáo dục hàng đầu Hàn Quốc cho các lĩnh vực AI, GDC, Hyperscale DC, dịch vụ AI, và đào tạo nhân lực. Các thỏa thuận này không chỉ khẳng định năng lực công nghệ và triển khai toàn cầu của CMC, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược của 2 quốc gia.

CMC - CoAsia Semi Korea Corporation: Hợp tác thiết kế chip AI và phòng lab đào tạo semiconductor.

CMC - Kaon Group Company Limited: Hợp tác phát triển chung dựa trên AI và quan hệ đối tác chiến lược GDC (Global Delivery Center) giữa Tập đoàn Kaon và CMC Global.

CMC - Tmaxsoft: Hợp tác về dịch vụ AI và Hyperscale Data Center (Trung tâm dữ liệu siêu quy mô)

CMC Uni - Busan University of Foreign Studies: Hợp tác về trao đổi sinh viên; triển khai các chương trình đào tạo liên kết quốc tế; hợp tác nghiên cứu, giảng dạy; thúc đẩy mô hình khởi nghiệp song hành.

CMC Uni - Pukyong National University: Hợp tác về nhân lực, phát triển đào tạo liên kết, nghiên cứu và chia sẻ học thuật, tổ chức sự kiện và các hình thức hợp tác giáo dục khác.

CMC Uni - Gwangju University: Hợp tác về đào tạo khởi nghiệp công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển chương trình tạo việc làm chung; trao đổi nhân lực, kết nối mạng lưới và hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

CMC Uni - International Coach Training Institute: Hợp tác về phát triển và vận hành chương trình huấn luyện chung, chia sẻ thông tin, tổ chức hội thảo, trao đổi nhân lực; xây dựng mạng lưới và hỗ trợ đào tạo hướng tới thị trường quốc tế.

CMC Uni - Konyang Cyber University: Hợp tác về thiết lập mạng lưới giáo dục toàn cầu, thúc đẩy trao đổi học thuật, hỗ trợ giáo dục trực tuyến và trực tiếp, chia sẻ nguồn lực, tín chỉ, khóa học và cơ sở vật chất.

CMC Uni - Korea Nazarene University: Hợp tác hỗ trợ giảng viên, sinh viên trong nghiên cứu, thực tập và tình nguyện; chia sẻ dữ liệu, thiết bị, công bố khoa học chung; triển khai giảng dậy, dự án phát triển và các hình thức hợp tác khác vì lợi ích chung.

CMC Uni - Visang Education: Hợp tác về vận hành lớp học tiếng Hàn thông minh.

CMC Uni - Kangwon National University: Hợp tác trao đổi giảng viên, cán bộ và sinh viên; tổ chức sự kiện học thuật, khóa học ngắn hạn; chia sẻ thông tin về đổi mới giảng dậy, phát triển sinh viên và nghiên cứu.

CMC Uni - Mokpo National University: Hợp tác trao đổi giảng viên, nghiên cứu chung và chia sẻ tài liệu.

CMC Uni - Dongseo University: Hợp tác về công nhận tín chỉ; học bổng cho sinh viên Khoa Tiếng Hàn; nghiên cứu, chia sẻ tài liệu, tổ chức hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn.

CMC Uni - Seoul University of Foreign Studies: Hợp tác trao đổi giảng viên, cán bộ trong đào tạo, nghiên cứu biên - phiên dịch; phối hợp tổ chức sự kiện học thuật quốc tế và triển khai các nghiên cứu chung.

Samsung C&T - đối tác chiến lược tầm cỡ toàn cầu Samsung C&T là một trong những công ty chủ lực thuộc Tập đoàn Samsung, với lịch sử hơn 87 năm, hiện hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Công ty nổi tiếng với các dự án hạ tầng, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo, cùng năng lực triển khai các công trình biểu tượng như tòa nhà Burj Khalifa (Dubai) hay Marina Bay Sands (Singapore). Trong mảng công nghệ, Samsung C&T đang mở rộng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, năng lượng xanh và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

