HĐQT CMC cũng tái khẳng định chiến lược phát triển dài hạn: đến năm 2028 trở thành tập đoàn chuyển đổi số và chuyển đổi AI quy mô tỷ đô, có vị thế toàn cầu.

Năm tài chính 2024 là một dấu mốc đặc biệt với CMC - năm bản lề chứng kiến sự bứt phá trên cả hai trụ cột chiến lược: Chuyển đổi AI (AI-X), Mở rộng toàn cầu (Go Global).

“Chúng tôi không chờ cơ hội đến. Chúng tôi tạo ra cơ hội của chính mình”

Câu nói của ông Nguyễn Trung Chính - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ CMC - được nhắc lại nhiều lần trong các sự kiện, hoạt động trong và ngoài CMC năm tài chính 2024 (1/4/2025 - 31/3/2025). Nó không phải là khẩu hiệu truyền cảm hứng, mà là sự đúc kết của cả một triết lý vận hành.

Vào đầu năm tài chính 2024, khi thị trường còn loay hoay dự đoán tương lai AI, CMC đã công bố chiến lược “Enable your AI-X” - không chỉ ở Việt Nam, mà tại Nhật Bản và Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos. Trong khi nhiều doanh nghiệp còn mải đặt câu hỏi “có nên Chuyển đổi AI không?”, thì CMC đã bắt tay vào làm bắt tay từ chuyển đổi nhận thức, đầu tư hạ tầng, nền tảng, phát triển công nghệ lõi cho đến xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực. Chiến lược ấy không phát triển từ xu hướng - mà từ nền tảng đã được chuẩn bị âm thầm suốt nhiều năm trước.

Toàn cảnh Đại hôi cổ đông thường niên CMC 2025

Kết thúc năm tài chính 2024 (1/4/2024 - 31/3/2025), CMC ghi nhận doanh thu đạt 8.203 tỷ đồng, EBITDA gần 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 502 tỷ đồng. Những con số đó có thể không làm thị trường choáng ngợp - nhưng đủ để bất kỳ cổ đông hay đối tác nào hiểu rằng: CMC đã bước qua giai đoạn tích lũy, và giờ là lúc họ bắt đầu tăng tốc.

Quan trọng hơn, năm 2024 không phải là một năm “ghi nhận” - mà là một năm “gặt hái” của nhiều năm chuẩn bị.

CMC TS: Biến giải pháp thành lợi nhuận

CMC TS, đơn vị dẫn đầu mảng công nghệ & giải pháp của CMC với kết quả năm tài chính 2024 đáng tự hào. Doanh thu tăng 19%; Lợi nhuận tăng 35%. Nhưng đáng nói nhất, là phần lớn sự tăng trưởng ấy đến từ các hợp đồng chuyển đổi số và chuyển đổi AI quy mô lớn - nơi CMC không chỉ cung cấp dịch vụ, mà đồng hành chiến lược cùng doanh nghiệp.

CMC TS không bán phần mềm mà giúp doanh nghiệp tự tái cấu trúc bằng công nghệ. Năm 2024, CMC TS giành hàng loạt giải thưởng từ Samsung, Palo Alto, HPE, và lọt Top 4 công ty chuyển đổi số uy tín do VNR500 bình chọn.

Ông Nguyễn Trung Chính chia sẻ: “CMC không đơn thuần cung cấp các giải pháp công nghệ cho khách hàng. CMC tham gia vào chiến lược của họ - để cùng thiết kế tương lai bằng năng lực đổi mới”.

Và đó chính là cách CMC TS tạo giá trị thực - từ tầm nhìn doanh nghiệp đến kết quả kinh doanh.

Giải pháp C-Health ứng dụng AI chẩn đoán sức khỏe thu hút được sự quan tâm tại Triển lãm Doanh nghiệp tư nhân đồng hành cùng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị

CMC Telecom: Khi hạ tầng trở thành chiến lược quốc gia

Không phải ngẫu nhiên mà CMC Cloud - nền tảng điện toán đám mây do CMC Telecom phát triển - được Chính phủ giao thực hiện Nhiệm vụ quốc gia. Năm 2024, CMC không chỉ nói về Cloud - họ vận hành hạ tầng dữ liệu an toàn và hiện đại nhất Việt Nam.

Data Center Tân Thuận là minh chứng. Không chỉ đạt trọn bộ tiêu chuẩn Thiết kế - Xây dựng - Vận hành quốc tế Uptime Tier III, mà còn là trung tâm đầu tiên tại Việt Nam đạt cấp độ 4 về an toàn thông tin - cấp độ cao nhất theo đánh giá của Bộ TT&TT phối hợp Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

CMC Telecom năm nay cũng được vinh danh Giải thưởng “Sáng kiến An ninh mạng của năm” tại Asian Telecom Awards (Singapore), và danh hiệu “Best Customer Service Brand” từ Global Brand Awards, nhưng cái đáng kể nhất là: CMC Telecom đã góp phần khiến “chủ quyền dữ liệu số” không còn là khái niệm chính sách - mà trở thành thứ có thể đo đếm được bằng băng thông, bảo mật, uptime và năng lực vận hành thực tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo CMC bấm nút khởi công dự án Không gian sáng tạo CMC Creative Space Hà Nội, ngày 1/6/2025

CMC Global mở hệ thống vận hành toàn cầu

Với nhiều doanh nghiệp, “Go Global” là đặt, mở văn phòng ở nước ngoài. Với CMC, đó là thay đổi mô hình hoạt động, tiêu chuẩn chất lượng, cách quản trị và cách phục vụ khách hàng.

CMC Korea được ra mắt tại Seoul tháng 5/2024. Văn phòng thứ ba tại Tokyo, Nhật Bản đi vào hoạt động tháng 9/2024. CMC gia nhập Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản- Keidanren - điều mà ít doanh nghiệp Việt nào từng làm được.

Nhưng sâu hơn, CMC Global chuyển từ bán dịch vụ theo yêu cầu sang vận hành theo mô hình “mega account” - phục vụ các khách hàng lớn đa quốc gia. CMMI Dev cấp 5 là một chuẩn năng lực, hai giải thưởng Globee® là một tín hiệu, nhưng điều CMC Global đang làm là xây dựng năng lực cạnh tranh quốc tế bằng năng lực thật - không chỉ bằng marketing.

Khai trương Văn phòng CMC Japan thứ 3 tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 18/9/2024

CMC ATI & CMC University: Nơi AI được tạo ra và nhân lực được chuẩn bị

Với vai trò là trung tâm nghiên cứu phát triển của toàn Tập đoàn, CMC ATI chính là nơi hiện thực hóa chiến lược AI-X bằng các công nghệ lõi, từ phòng lab đến ứng dụng thực tế. Với hơn 25 công nghệ lõi - từ C-OCR, C-Voice đến AI Vision và C-LS - năm 2024 chứng kiến CMC ATI “xuống núi”: các sản phẩm nghiên cứu được triển khai thực tế tại các bộ ngành, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. CMC ATI cũng đánh dấu tuổi 10 bằng loạt dự án quan trọng - không còn là phòng lab, mà là trung tâm đổi mới thực sự.

Còn CMC University - với gần 2.000 sinh viên - đang đào tạo ra lớp kỹ sư AI đầu tiên theo chuẩn “ứng dụng toàn diện”: học với AI, dạy với AI và làm việc cùng AI. Chuyển đổi số không còn là môn học - mà là cách đại học này sống và vận hành.

Chủ tịch HĐQT CMC trình bày với Thủ tướng Phạm Minh Chính về sản phẩm CMC AIBOX - trung tâm xử lý và tích hợp AI cục bộ, xử lý dữ liệu tại biên không cần kết nối mạng - 1 trong 25 công nghệ lõi Make in Vietnam - Made by CMC của CMC ATI

Xác lập vị thế và khởi đầu một chu kỳ tăng trưởng thực sự

Đầu tháng 6, CMC khởi công Tổ hợp Không gian Sáng tạo CCS Hà Nội - nơi dự kiến quy tụ 5.000 kỹ sư AI và là “trái tim số” của chiến lược AI-X. Cuối tháng 6, Chính phủ chấp thuận CMC đầu tư Hyperscale Data Center trị giá hơn 250 triệu USD tại TP.HCM - một trong những dự án hạ tầng dữ liệu lớn nhất Đông Nam Á.

Khởi công Tổ hợp CCS Hà Nội và nhận Quyết định đầu tư Hyperscale Data Center trong cùng một tháng không phải là bước đi ngẫu nhiên. Đó là sự nối tiếp chiến lược dài hạn của CMC - nhằm góp phần kiến tạo hạ tầng số và năng lực AI cho Việt Nam.

“CMC không đi một mình. Chúng tôi đi cùng khách hàng, đối tác, và cả đất nước - để xây dựng một tương lai số có bản sắc Việt Nam”, ông Nguyễn Trung Chính phát biểu trong ngày CCS Hà Nội khởi công.

Thành quả từ năm 2024 không chỉ đến từ những con số. Nó đến từ sự chuyển mình có hệ thống - một hệ sinh thái mở C.OpenAI được định hình rõ nét, từ hạ tầng đến dịch vụ, từ nghiên cứu đến kinh doanh, từ nội địa đến toàn cầu.

Với thông điệp hành động của năm tài chính 2025 - “AI-X: Empowering Collaboration in the Intelligent Age” (AI-X: Kết nối trí tuệ, tạo dựng tương lai), CMC xác định đây sẽ là năm bản lề để mở rộng hệ sinh thái C.OpenAI. Không chỉ dừng lại ở công nghệ, Tập đoàn muốn tạo nên một không gian nơi các đối tác, khách hàng, nhà nghiên cứu, tài năng công nghệ cùng nhau theo đuổi khát vọng vì một Việt Nam số có bản sắc, một tương lai số có chiều sâu. Ngay trong quý 1/2025, những con số khởi động đã cho thấy tín hiệu tích cực: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 2.210 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tăng trưởng 21%.

2025 được xem là năm củng cố nền móng - từ công nghệ lõi, cơ sở hạ tầng đến tầm nhìn toàn cầu để CMC bước vào giai đoạn 2025-2028 với một hệ sinh thái C.OpenAI mạnh mẽ, tạo nên sức bật cho hành trình Go Global.

Thuý Ngà