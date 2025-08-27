Bà Trần Thị Minh Phương, Phó Giám đốc Kinh doanh và Marketing, CMC Telecom khai mạc hội thảo và giới thiệu về công ty

An ninh mạng trong kỷ nguyên AI

Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Anh Tài - Giám đốc Khối An toàn thông tin, CMC Telecom chia sẻ về Hiện trạng và xu hướng sử dụng AI trong phòng thủ chủ động, chỉ ra xu hướng tội phạm mạng ngày càng tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gia tăng tốc độ, mức độ tinh vi và khó lường của các cuộc tấn công.

Theo phân tích từ 100 doanh nghiệp hàng đầu thuộc 10 ngành công nghiệp lớn tại Việt Nam, ngành tài chính - ngân hàng đứng đầu về mức độ bị nhắc đến trên dark web với hơn 22.500 lượt mentions. Đồng thời, đã có 30,6 triệu email bị rò rỉ, trong đó riêng ngành công nghệ chiếm gần 28 triệu. Những con số này cho thấy các sự cố trong lĩnh vực công nghệ có thể trở thành điểm rò rỉ dữ liệu nguy hiểm, lan truyền và gây tác động trực tiếp, nghiêm trọng tới các tổ chức tài chính vốn đang chịu nhiều sức ép an ninh.

CMC Telecom là đơn vị tiên phong tại Việt Nam trong việc cung cấp trung tâm giám sát phản ứng toàn diện Comprehensive Operation Center với SOC là 1 mũi nhọn vận hành. Song song đó, CMC Telecom cũng cung cấp nền tảng an ninh mạng hợp nhất, được xây dựng trên Data & AI Platform của mình. Giải pháp này kết nối và tối ưu sức mạnh công nghệ, dữ liệu từ nhiều vendor hàng đầu - trong đó có Google và CrowdStrike, giúp các tổ chức tài chính thiết lập hệ thống phòng thủ chủ động, đa lớp và linh hoạt thích ứng.

Ông Nguyễn Anh Tài - Giám đốc Khối An toàn thông tin, CMC Telecom

Giải pháp toàn diện từ đối tác công nghệ toàn cầu

Trong vai trò đối tác chiến lược, Google Cloud và CrowdStrike đã đồng hành với CMC Telecom nhằm mang đến các giải pháp bảo mật đa lớp, ứng dụng AI để xây dựng phòng thủ chủ động cho doanh nghiệp Việt Nam.

Đại diện Google, ông Huy Đỗ - Chuyên gia Giải pháp bảo mật giới thiệu bộ giải pháp bảo mật của Google gồm Security Command Center, SecOps và Threat Intelligence. Các giải pháp này ứng dụng AI để phát hiện bất thường, hỗ trợ điều tra - xử lý sự cố kịp thời, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành SOC trong kỷ nguyên số.

Ông Huy Đỗ - Chuyên gia Giải pháp bảo mật, Google

Tại hội thảo, đại diện CrowdStrike, ông Lê Thanh Tuấn - Quản lý Kỹ thuật Giải pháp cấp cao đã chia sẻ về Falcon Insight và Charlotte AI - những công cụ giúp phát hiện, điều tra và vô hiệu hóa các mối đe dọa từ các nhóm tội phạm công nghệ cao. Ông cũng nhấn mạnh vai trò của sự kết hợp giữa CrowdStrike và CMC Telecom trong việc tích hợp sức mạnh công nghệ và dữ liệu, nhằm mang đến dịch vụ bảo mật tiên tiến cho khách hàng ngành BFSI tại Việt Nam.

Ông Lê Thanh Tuấn - Quản lý Kỹ thuật Giải pháp cấp cao, CrowdStrike

Khách hàng quan tâm mạnh mẽ đến giải pháp bảo mật

Trước khi bước vào phiên hội thảo, khách tham dự đã có trải nghiệm khác biệt khi tham quan Trung tâm Dữ liệu và Trung tâm Vận hành phản ứng của CMC Telecom. Đây không chỉ là điểm nhấn ấn tượng, mà còn giúp họ tận mắt chứng kiến hạ tầng hiện đại, quy trình bảo mật nghiêm ngặt và năng lực nhân sự vận hành chuyên nghiệp - đặc biệt trong mảng giám sát và ứng cứu an ninh 24/7. Trải nghiệm trực quan này đã củng cố niềm tin cho khách mời tham dự về nền tảng an ninh mạng mà CMC Telecom đang xây dựng, đồng thời tạo một nhịp dẫn tự nhiên để mở ra các nội dung chuyên sâu tại hội thảo sau đó.

Sau phần chia sẻ của các diễn giả, nhiều đơn vị đã bày tỏ nhu cầu rõ ràng về giải pháp các dịch vụ trọng tâm của CMC Telecom như Threat Intelligence, Managed Detection & Response và Cloud Security - những dịch vụ được xem là ưu tiên chiến lược trong bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng trong ngành BFSI. Khách tham dự cũng bày tỏ sự quan tâm về các giải pháp CrowdStrike Falcon và Google SecOps trong vận hành SOC.

Khách tham dự đặt câu hỏi, trao đổi cùng các diễn giả tại hội thảo

Trong vai trò đối tác chiến lược của Google và CrowdStrike, CMC Telecom cam kết mang đến thị trường những giải pháp bảo mật đa lớp, ứng dụng AI, năng lực hợp nhất cả về vận hành (CMC COC) và nền tảng giải pháp an ninh mạng (CMC CSP) phát hiện và phản ứng mối đe dọa.

CMC Telecom không chỉ là nhà cung cấp hạ tầng số hàng đầu, an toàn bảo mật, mà còn là người đồng hành chiến lược trong an ninh mạng, sẵn sàng cùng các tổ chức BFSI xây dựng hệ thống phòng thủ chủ động, đa lớp, đáp ứng thách thức ngày càng lớn trong kỷ nguyên số.

Thúy Ngà