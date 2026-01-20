CMC Telecom và KienlongBank ký kết hợp tác chiến lược, hướng tới nâng cao trải nghiệm tài chính số

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu về tính ổn định hệ thống, an toàn thông tin và trải nghiệm khách hàng ngày càng cao. Việc thiết lập hợp tác chiến lược giữa CMC và KienlongBank thể hiện định hướng chung trong việc kết hợp thế mạnh của doanh nghiệp công nghệ và tổ chức tài chính, từng bước xây dựng nền tảng ngân hàng số an toàn, linh hoạt và lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

CMC và KienlongBank thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác toàn diện, lâu dài, làm cơ sở để hai bên phối hợp triển khai các dự án cụ thể trong lĩnh vực công nghệ và dịch vụ tài chính. Trong khuôn khổ hợp tác, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, trao đổi và phối hợp triển khai các giải pháp liên quan đến hạ tầng công nghệ số, điện toán đám mây, an toàn thông tin và dịch vụ quản trị - vận hành CNTT, những yếu tố được xem là nền tảng cho hoạt động ổn định và phát triển bền vững của ngân hàng số.

Nền tảng hạ tầng số và an toàn thông tin

CMC hiện là một trong những doanh nghiệp hạ tầng số hàng đầu tại Việt Nam, đang cung cấp dịch vụ cho nhiều tổ chức lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và doanh nghiệp quy mô lớn. Hệ sinh thái Trung tâm Dữ liệu của CMC được xây dựng và vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế như Uptime Tier III, PCI DSS, TVRA, đáp ứng yêu cầu cao về an toàn, tính sẵn sàng và quản trị rủi ro.

Bên cạnh đó, năng lực kết nối trong nước và quốc tế cùng kinh nghiệm triển khai các hệ thống SD-WAN và Secure SD-WAN giúp CMC đáp ứng hiệu quả nhu cầu vận hành phân tán, đảm bảo tính liên tục cho các hoạt động ngân hàng.

Trong lĩnh vực an toàn thông tin, hai bên phối hợp triển khai các giải pháp giám sát, phát hiện và xử lý sự cố an ninh mạng, góp phần bảo vệ dữ liệu, nâng cao mức độ an toàn, tin cậy của hệ thống và tuân thủ các yêu cầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Đây là yếu tố quan trọng nhằm củng cố niềm tin của khách hàng đối với các dịch vụ ngân hàng số.

CMC và KienlongBank có sự đồng điệu sâu sắc trong chiến lược phát triển khi cùng đặt trải nghiệm khách hàng ở vị trí trung tâm

Hợp tác nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành

Song song với hạ tầng và bảo mật, CMC và KienlongBank cũng chú trọng hợp tác trong việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhằm cải tiến quy trình vận hành, tối ưu hiệu quả hoạt động và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ. Thông qua đó, hai bên hướng tới mục tiêu mang lại trải nghiệm tài chính thuận tiện, liền mạch và an toàn hơn cho khách hàng.

Về phía KienlongBank, ngân hàng với hơn 30 năm kinh nghiệm đang triển khai mạnh mẽ chiến lược chuyển đổi số gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Việc hợp tác với các đối tác công nghệ có năng lực và kinh nghiệm được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp KienlongBank củng cố nền tảng công nghệ và nâng cao hiệu quả vận hành trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ hợp tác hai chiều, CMC và KienlongBank cùng trao đổi, phối hợp sử dụng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên, trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hướng tới ngân hàng số an toàn, lấy khách hàng làm trung tâm

Ông Trần Hồng Minh - Tổng Giám đốc KienlongBank - nhận định: “Trong dòng chảy không ngừng của kỷ nguyên số, chúng tôi tâm niệm rằng công nghệ không chỉ là công cụ, mà là mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển bền vững. Trải qua hành trình hơn 3 thập kỷ kiến tạo và tích lũy, KienlongBank đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số với mục tiêu chiến lược năm 2026: Trở thành một ngân hàng số hiện đại, nơi trải nghiệm khách hàng được cá nhân hóa tối đa dựa trên nền tảng công nghệ tin cậy.

Tôi tin rằng sự kiện ký kết hợp tác ngày hôm nay là sự cộng hưởng sức mạnh giữa hai lĩnh vực: Tài chính và Công nghệ. KienlongBank mang đến sự thấu hiểu thị trường và nguồn lực tài chính vững mạnh, trong khi CMC Telecom đóng vai trò là "xương sống" hạ tầng số vững chắc, hứa hẹn sẽ tạo ra những giải pháp, những sản phẩm số đột phá, mang lại sự an tâm và tiện ích vượt trội đến khách hàng”.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch EVP Tập đoàn CMC, Tổng Giám đốc CMC Telecom chia sẻ: “CMC và KienlongBank có sự đồng điệu sâu sắc trong chiến lược phát triển khi cùng đặt trải nghiệm khách hàng ở vị trí trung tâm. Tại CMC, chúng tôi kiên định hai trụ cột: lấy trải nghiệm khách hàng làm kim chỉ nam và đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi AI. Với chúng tôi, mỗi khách hàng không chỉ là đối tác mà còn là người thầy và người bạn đồng hành, cùng tạo ra những giá trị mới qua từng giai đoạn hợp tác.

KienlongBank là đối tác chiến lược lâu dài của CMC Telecom, và lễ ký kết hôm nay mở ra một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, tạo động lực không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn trong những năm tới”.

Việc ký kết hợp tác chiến lược giữa CMC và KienlongBank phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét của ngành ngân hàng trong việc gắn kết chặt chẽ giữa công nghệ và tài chính, cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ, đặt khách hàng ở vị trí trung tâm và lấy an toàn, ổn định làm nền tảng cho phát triển dài hạn.

Với sự đồng thuận và quyết tâm từ hai phía, hợp tác này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển của kinh tế số Việt Nam.