Qua đó góp phần tích cực vào triển khai các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo an toàn hệ thống công nghệ thông tin, thanh toán điện tử, thanh toán thẻ trên địa bàn…, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng…

Chuyển đổi số tạo điều kiện cho khách hàng có thể thực hiện hầu hết các dịch vụ ngân hàng và dịch vụ thanh toán chỉ qua một chiếc điện thoại.

Khuôn khổ pháp lý về chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt được tiếp tục được hoàn thiện nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong hoạt động ngân hàng; cũng như cung ứng hạ tầng nhiều dịch vụ tiện ích xuyên biên giới cho người sử dụng dịch vụ trong và ngoài nước…

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và phát triển các sản phẩm dịch vụ ứng dụng công nghệ, kết hợp với các ngành, lĩnh vực khác để cung ứng sản phẩm dịch vụ xuyên suốt đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, doanh nghiệp.

Đến nay, hầu hết các dịch vụ ngân hàng cơ bản đã được thực hiện trên kênh số như: mở tài khoản thanh toán, vay tiêu dùng, gửi tiết kiệm, tra cứu số dư, chuyển tiền và các dịch vụ tiện ích khác trên app ngân hàng với phương thức thanh toán tiện lợi, nhanh chóng, tiết kiệm bất kể không gian và thời gian…

Đối với người dân vùng sâu, vùng xa chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thiết bị điện tử thông minh thì vẫn có thể thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua ứng dụng Mobile Money của 2 nhà mạng Viettel và Vinaphone dựa trên tài khoản điện thoại di động.

Các hoạt động thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội, nộp thuế điện tử qua ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục được đẩy mạnh.

Việc rà soát, kiểm tra, đối chiếu thông tin khách hàng khớp đúng với giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học được các ngân hàng chú trọng, vì đây là nền tảng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt một cách nhanh chóng, an toàn, hiệu quả…

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Vietcombank là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ vào thanh toán không dùng tiền mặt; các dịch vụ tài chính tiện ích mọi lúc, mọi nơi; tối ưu chi phí; thúc đẩy tài chính toàn diện; nâng cao trải nghiệm (tăng sự tiện lợi, bảo mật và cá nhân hóa dịch vụ)...

Theo ông Trần Nguyễn Hoài Lâm - Giám đốc Vietcombank Lâm Đồng: Đến cuối năm 2024, Vietcombank Lâm Đồng có hơn 116.000 khách hàng cá nhân đăng ký dịch vụ ngân hàng số VCB Digibank và hơn 4.200 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại VCB Lâm Đồng, với tổng doanh số giao dịch không dùng tiền mặt đạt hơn 170 ngàn tỷ đồng, chiếm 84% tổng doanh số giao dịch của chi nhánh, tăng 21% so với năm 2023; trong đó, chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 chiếm 90% số lượng giao dịch trực tuyến...

Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Military Commercial Joint Stock Bank - MB), với nền tảng công nghệ được đầu tư bài bản và hiện đại, cũng đang là ngân hàng đi đầu trong việc áp dụng các giải pháp xác thực sinh trắc học để khách hàng thực hiện các dịch vụ ngân hàng online trên App MBBank hoặc App VNeID.

MB đang có trên 90% số lượng khách hàng xác thực sinh trắc học thành công trong tổng số 330.000 khách hàng tại Lâm Đồng. Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ thông tin giúp MB vận hành hiệu quả hơn, góp phần tăng lợi nhuận từ 18-25%, giảm chi phí hoạt động trên doanh thu xuống dưới 30%…

Ghi nhận trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến hết năm 2024 nhận thấy: Tổng số tài khoản của khách hàng trên 15 tuổi, là 1.593.801 tài khoản tăng 35% so với cuối năm 2023; tỷ lệ xác thực sinh trắc học trên tổng số tài khoản hoạt động trong 12 tháng đạt 79,8%; tổng số thẻ đang lưu hành: 1.335.538 thẻ; tổng số máy ATM đang hoạt động là 279 máy; tổng số tiền thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng thương mại 1.650 nghìn tỷ đồng tăng 7% so với cuối năm 2023, qua Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đạt 53.240 tỷ đồng với 5.485 giao dịch; tỷ lệ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, gồm: chi trả lương đạt gần 71% (số tiền), số người (68,9%), chi trả trợ cấp Bảo hiểm xã hội 1 lần đạt trên 98,6% (số tiền), 95% (số người), chi Bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%...

Tuy nhiên, hoạt động chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt cũng phải đối diện với nhiều thách thức khi tội phạm công nghệ cao hoạt động ngày càng tinh vi, phức tạp gây khó khăn cho hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tạo rào cản tâm lý cho khách hàng khi tiếp cận với công nghệ mới trong giao dịch ngân hàng.

Các tổ chức tín dụng có thể phải xử lý các rủi ro mất tiền của khách hàng khi bị tội phạm công nghệ cao lừa đảo hoặc do sai sót của khách hàng trong khi chưa có quy trình phối hợp xử lý giữa các ngân hàng nhằm bảo vệ lợi ích khách hàng và tăng uy tín ngân hàng.

Bên cạnh đó, việc cập nhật thông tin sinh trắc học của khách hàng còn một số khó khăn, do: khách hàng chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cập nhật sinh trắc học; căn cước công dân của khách hàng bị mất hoặc hết hạn; khách hàng có nhiều tài khoản ngân hàng, nhưng chỉ ưu tiên cập nhật sinh trắc các tài khoản hay giao dịch; khách hàng là người lớn tuổi, không am hiểu công nghệ, hoặc ở xa điểm giao dịch của ngân hàng gặp khó khăn khi cập nhật; nhiều dòng điện thoại chưa đủ điều kiện để cập nhật sinh trắc học…

Với phương châm “5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc bứt phá” trong hoạt động ngân hàng, ngành Ngân hàng Lâm Đồng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chuyển đổi số, là: Phát triển các dịch vụ thanh toán hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động ngân hàng; đảm bảo an ninh, an toàn công nghệ thông tin và hệ thống thanh toán; đẩy mạnh triển khai hiệu quả ứng dụng dữ liệu dân cư trong quá trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; khai thác và sử dụng VNeID trong quá trình định danh khách hàng mở và sử dụng tài khoản thanh toán…

Theo LÊ HOA (Báo Lâm Đồng)