Ngày 18/11, CMC Telecom được Anphabe vinh danh trong Top 3 ngành Công nghệ phần cứng/Hạ tầng/Viễn thông và Top 50 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (khối Doanh nghiệp lớn).

Đây là niềm tự hào của CMC Telecom và đội ngũ đã cùng kiến tạo môi trường làm việc tại doanh nghiệp. Đằng sau sự ghi nhận này là một chiến lược phát triển con người nhất quán: tin vào tiềm năng của mỗi cá nhân và trao cho họ cơ hội để biến tiềm năng ấy thành năng lực, sự tự tin cùng những đóng góp cụ thể.

Theo Anphabe, bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 dựa trên khảo sát độc lập với hơn 70.000 đáp viên, đánh giá 713 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm ngành. Chương trình công bố kết quả cho hai khối Doanh nghiệp lớn và Doanh nghiệp vừa dưới sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng thời được INTAGE Việt Nam kiểm chứng độc lập.

Trao cơ hội để tài năng vượt qua giới hạn xuất phát điểm

Tại CMC Telecom, niềm tin rằng "tài năng có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu" được cụ thể hóa qua triết lý Empowerment – Cơ hội phát triển cho mọi người. Doanh nghiệp quan niệm nơi một người từng làm việc, số năm kinh nghiệm hay thâm niên chỉ phản ánh một phần hành trình. Thay vào đó, công ty coi trọng năng lực thực tế, khát vọng và sự sẵn sàng thử sức của mỗi người khi mở ra các cơ hội mới.

Với CMC Telecom, trao cơ hội là tạo điều kiện để nhân viên được thử sức, được thể hiện năng lực và được chủ động trên hành trình nghề nghiệp của mình. Khi đi kèm với sự trao quyền - được tin tưởng giao phó trách nhiệm mới và có quyền chủ động trong công việc - mỗi cá nhân sẽ có thêm không gian để khám phá giới hạn của bản thân và tự tin tiến xa hơn.

Mỗi người là một đại sứ trải nghiệm nhân viên

Để xây dựng môi trường làm việc bền vững, CMC Telecom tập trung phát triển đồng bộ bốn trụ cột: Trải nghiệm Thương hiệu (Brand Experience - BX), Trải nghiệm Khách hàng (Customer Experience - CX), Trải nghiệm Sản phẩm (Product Experience - PX) và Trải nghiệm Nhân viên (Employee Experience - EX).

Trong đó, chiến lược EX được vận hành dựa trên 5 quy tắc cốt lõi: Mỗi người là một đại sứ EX; Cơ hội cho tất cả; Trao quyền để tỏa sáng; Gắn kết để bền vững; Con người tạo nên sự khác biệt.

Với trụ cột EX, doanh nghiệp đặt việc lắng nghe nhân viên làm trọng tâm để cải thiện môi trường làm việc. Những phản hồi thực tế từ người lao động giúp công ty đánh giá lại chất lượng trải nghiệm hiện tại và nhận diện các điểm cần hoàn thiện khi quy mô đội ngũ ngày càng mở rộng. Tinh thần "Mỗi người là một đại sứ EX" khẳng định mỗi cá nhân đều có tiếng nói và trực tiếp tham gia định hình văn hóa chung.

Song hành cùng nguyên tắc "Gắn kết để bền vững", CMC Telecom hướng tới xây dựng một tập thể mà ở đó, mỗi người nhìn thấy bước tiến của cá nhân hòa chung với sự phát triển của tổ chức. Chính vì vậy, tinh thần "Cơ hội cho tất cả" và "Trao quyền để tỏa sáng" luôn bổ trợ cho nhau: một môi trường công bằng sẽ mở cửa cho mọi xuất phát điểm, còn sự tin tưởng sẽ giúp từng người phát huy tối đa thế mạnh riêng.

Bên cạnh đó, quy tắc "Con người tạo nên sự khác biệt" phản ánh góc nhìn của doanh nghiệp trong một lĩnh vực mà công nghệ luôn biến đổi không ngừng. Giá trị cốt lõi của hạ tầng số không chỉ nằm ở thiết bị, mà đến từ những con người biết vận dụng chuyên môn để giải bài toán của khách hàng - từ kỹ sư thiết kế giải pháp đến đội ngũ vận hành giữ cho hệ thống thông suốt. Khi được trao quyền và tin tưởng, mỗi nhân sự sẽ biến kinh nghiệm, sáng kiến cùng sự tận tâm thành những cải tiến thiết thực.

Giải thưởng là dấu ấn đáng tự hào của CMC Telecom trong năm 2026. Thành tích này tiếp thêm động lực để doanh nghiệp kiên định với lựa chọn của mình: tiếp tục lắng nghe, mở rộng cơ hội và tin tưởng để mỗi nhân viên phát huy năng lực theo cách riêng.

(Nguồn: CMC Telecom)