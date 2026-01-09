Khoá tập huấn diễn ra từ ngày 7 - 9/1/2026, nhằm tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ vào công tác tham mưu, tổng hợp, thẩm tra văn bản và quản trị nội bộ.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Thị Thu Vân cho biết AI đã trở thành công nghệ cốt lõi, tác động trực tiếp tới phương thức vận hành của nền kinh tế - xã hội và quản trị quốc gia. Trong bối cảnh khối lượng văn bản, dữ liệu cần xử lý ngày càng lớn và phức tạp, việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng AI cho đội ngũ cán bộ, công chức là yêu cầu cấp thiết để nâng cao chất lượng tham mưu và tốc độ xử lý công việc.

Phó Chủ nhiệm VPCP Mai Thị Thu Vân đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình đào tạo AI cho cán bộ, công chức VPCP

Bà Mai Thị Thu Vân nhấn mạnh nguyên tắc xuyên suốt khi triển khai AI trong khu vực công: “AI là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng con người mới là chủ thể quyết định”, đồng thời yêu cầu ứng dụng AI phải gắn với trách nhiệm về an toàn, bảo mật thông tin và đạo đức công vụ.

Ở góc độ doanh nghiệp công nghệ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC Nguyễn Trung Chính cho rằng ứng dụng AI tại Văn phòng Chính phủ “không chỉ là đưa công nghệ mới vào sử dụng, mà là đổi mới phương thức làm việc, phương thức điều hành và phương thức ra quyết định”. Theo ông, khi AI đi vào thực chất, cán bộ có thêm “đòn bẩy” để xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn và minh bạch hơn, trong khi tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm công vụ vẫn là yếu tố quyết định chất lượng tham mưu.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết, chương trình đào tạo và ứng dụng AI được CMC triển khai nhất quán theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị

Học viên hào hứng trải nghiệm

Điểm nhấn của chương trình là các phiên thực hành và trải nghiệm trực tiếp hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi AI do CMC phát triển. Nhiều học viên bày tỏ sự hào hứng khi được thực hành với các công cụ AI theo ngữ cảnh công vụ, từ soạn thảo - rà soát văn bản, tóm tắt báo cáo, đến hỗ trợ tra cứu, phân loại hồ sơ.

Các học viên cho biết mong muốn sớm khai thác, ứng dụng các công cụ này vào công việc chuyên môn, đặc biệt ở những nhu cầu đang gây áp lực lớn cho cơ quan tham mưu: xử lý khối lượng văn bản và dữ liệu ngày càng lớn, đa nguồn và phức tạp; nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp thông qua phân tích dữ liệu đa chiều và dự báo tác động chính sách một cách khoa học; đổi mới phương pháp làm việc để rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và quản trị nội bộ theo hướng thông minh, minh bạch.

Ảnh 3: Ông Đặng Tùng Sơn, Phó Chủ tịch SVP/Giám đốc Chiến lược CMC chia sẻ tổng quan về năng lực của CMC trong việc cung cấp các SPDV hạ tầng số cho chuyển đổi AI

Từ trợ lý AI pháp luật đến “văn phòng số” và AI tại biên

Trong các nội dung giới thiệu, CMC tập trung vào nhóm giải pháp gắn trực tiếp với nghiệp vụ đặc thù của Văn phòng Chính phủ.

Nổi bật là trợ lý ảo AI rà soát văn bản pháp luật C-AI Legal (CLS), định hướng hỗ trợ tra cứu, đối chiếu, phát hiện điểm chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định, qua đó giảm tải thao tác kỹ thuật và tăng tốc khâu thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, C-AI Office được giới thiệu như trợ lý “văn phòng số” hỗ trợ soạn thảo, chuẩn hóa văn bản, tóm tắt nội dung, tổng hợp thông tin theo yêu cầu công vụ; hướng tới tối ưu quy trình xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu suất phối hợp giữa các đơn vị.

Đoàn học viên cũng trải nghiệm máy tính nhúng AI tại biên của CMC ATI, giúp triển khai năng lực AI ngay tại điểm phát sinh dữ liệu, phù hợp với yêu cầu vận hành trong môi trường đòi hỏi độ trễ thấp và kiểm soát chặt chẽ. Cùng với đó là giải pháp họp không giấy C-Meet, hỗ trợ tổ chức cuộc họp, quản lý tài liệu, biên bản theo hướng số hóa và minh bạch quy trình.

TS Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng CMC ATI trực tiếp demo tính năng các giải pháp chuyển đổi AI tiêu biểu do đội ngũ kĩ sư CMC phát triển

Theo Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính, các sản phẩm CMC mang tới không phải những ứng dụng rời rạc mà nằm trong một hệ sinh thái thống nhất; “AI phải gắn với bài toán thật, dữ liệu thật và con người thật” của từng cơ quan, để tránh hình thức và tạo giá trị đo đếm được trong vận hành.

Nhấn mạnh nguyên tắc “con người phê duyệt” và lộ trình hợp tác dài hạn

Tại phiên bế mạc, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ ghi nhận tinh thần học tập nghiêm túc của học viên, đồng thời yêu cầu các đơn vị chuyển hóa kết quả tập huấn thành hành động cụ thể: rà soát các khâu còn thủ công, tốn thời gian để đề xuất thí điểm công cụ AI; ưu tiên các mảng chuyển đổi số, pháp luật, tổng hợp làm “lực kéo” triển khai ban đầu.

Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo mật và trách nhiệm công vụ khi ứng dụng AI: “AI có thể soạn thảo, nhưng con người phải là người phê duyệt”, tuyệt đối không để lộ lọt dữ liệu nhà nước, không để công nghệ thay thế tư duy của cán bộ tham mưu. Trên cơ sở đó, Văn phòng Chính phủ định hướng xây dựng lộ trình hợp tác dài hạn với các doanh nghiệp công nghệ để tiếp tục hoàn thiện các trợ lý ảo chuyên biệt, phù hợp ngôn ngữ hành chính và quy trình đặc thù.

Đoàn cán bộ công chức Văn phòng Chính phủ đã trải qua 2,5 ngày tập huấn ứng dụng AI hiệu quả và hào hứng cùng các chuyên gia công nghệ CMC

Về phía CMC, doanh nghiệp khẳng định sẵn sàng đồng hành không chỉ ở đào tạo mà cả quá trình thí điểm, triển khai và tối ưu ứng dụng AI, hướng tới hình thành năng lực AI nội sinh trong cơ quan tham mưu chiến lược, góp phần hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

(Nguồn: CMC)