Chính phủ ban hành Nghị định số 369/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ.

Nghị định bỏ cụm từ "kiểm soát thủ tục hành chính" của nghị định cũ. Như vậy, Văn phòng Chính phủ không còn chức năng về kiểm soát thủ tục hành chính.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Theo quy định mới, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ giảm từ 18 đơn vị xuống còn 17 đơn vị gồm 14 Vụ (Tổng hợp, Pháp luật, Kinh tế tổng hợp, Công nghiệp, Nông nghiệp, Khoa giáo - Văn xã, Quan hệ quốc tế, Nội chính, Tổ chức công vụ, Theo dõi công tác thanh tra, Công tác Quốc hội, địa phương và đoàn thể; Thư ký - Biên tập, Hành chính, Tổ chức cán bộ), 2 Cục (Chuyển đổi số, Quản trị - Tài vụ) và Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Trụ sở Chính phủ. Ảnh: Phạm Hải

Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được sử dụng con dấu hình Quốc huy.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Như vậy, so với quy định cũ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ không còn Vụ Đổi mới doanh nghiệp và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, đồng thời bổ sung Cục Chuyển đổi số.

Nghị định nêu rõ, Vụ Đổi mới doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định hiện hành cho đến khi Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Kinh tế tổng hợp.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Chính phủ và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Bộ Tư pháp có hiệu lực thi hành.