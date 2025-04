CMC và chiến lược “Go Global” chinh phục thị trường quốc tế

Là một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam, CMC với hơn 30 năm kinh nghiệm không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao năng lực để đồng hành cùng doanh nghiệp toàn cầu. Chiến lược Go Global của CMC là bước đi dài hạn, toàn diện, mở rộng sự hiện diện toàn cầu, phát triển đội ngũ kỹ sư chất lượng cao và vận hành theo các chuẩn mực quốc tế. CMC đặt mục tiêu đến năm 2028 đạt doanh thu tỷ đô với quy mô 10.000 nhân sự toàn cầu.

Đến nay, CMC đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Nhật Bản, Singapore, Đức, Úc và Mỹ. Năm 2024, CMC ra mắt CMC Korea tại Seoul (Hàn Quốc), khẳng định bước đi chiến lược tại một trong những trung tâm công nghệ phát triển và yêu cầu cao nhất châu Á.

CMC ra mắt CMC Korea vào tháng 8/2024, đánh dấu bước đi chiến lược tại thị trường Hàn Quốc

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Hai bên đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Với CMC, Hàn Quốc là thị trường chiến lược, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và bước đi quyết liệt để kiến tạo giá trị bền vững. Đến nay, CMC đã có hơn 20 năm là đối tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc như Samsung SDS, KT, LG, SK Telecom, CJ Olive Network, Shinhan Bank, GS Retail, LGU+, Huyndai IT…

Tham dự WIS 2025, hai đại diện của Tập đoàn công nghệ CMC là CMC Telecom và CMC Global mang đến thông điệp “Beyond Digital”, khẳng định cam kết đưa công nghệ Việt vượt biên giới, chinh phục các thị trường khó tính, hỗ trợ đắc lực cho hành trình chuyển đổi số mạnh mẽ của doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng và doanh nghiệp quốc tế nói chung.

Đối tác tin cậy cho doanh nghiệp toàn cầu

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Chủ tịch cấp cao, Giám đốc Chiến lược CMC chia sẻ: “Nếu như chiến lược “Go Global” là bước khởi đầu đưa CMC ra thế giới, thì “Be Global” là cam kết của chúng tôi trong việc vận hành theo chuẩn mực toàn cầu, chủ động hội nhập và sẵn sàng cạnh tranh bình đẳng trên thị trường quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng sẽ cùng các đối tác quốc tế kiến tạo nên một hình ảnh Việt Nam hiện đại, sáng tạo và tiên phong trong lĩnh vực công nghệ”.

Trong hành trình Go Global, CMC đã xác định rõ công nghệ số xanh và kinh tế xanh sẽ là 2 yếu tố căn bản tác động tới chất lượng cuộc sống của con người. Lĩnh vực trọng tâm dẫn dắt quá trình này chính là trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số (DX), điện toán đám mây (Cloud), an ninh mạng và quản trị hạ tầng số. Để đảm bảo năng lực triển khai hiệu quả trên quy mô quốc tế, CMC không ngừng đầu tư công nghệ, phát triển đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo chuyển giao từ những quốc gia có nền công nghệ phát triển hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ.

Chiến lược đào tạo này giúp CMC hình thành lực lượng nhân sự công nghệ chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu từ thị trường quốc tế. Các chuyên gia được trang bị các chứng chỉ quốc tế như CDCE, CREST, OSCP, CISM, CPSA, CTIA, ECIH… tạo nền tảng vững chắc để CMC đồng hành cùng các đối tác toàn cầu trong hành trình số hóa và xanh hóa tương lai.

Hàng năm, sự kiện WIS thu hút hàng trăm nghìn khách hàng là quản lý cấp cao, chuyên gia IT của các doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự. Ảnh: worlditshow.co.kr

CMC Telecom và CMC Global - Hạ tầng tiêu chuẩn, công nghệ đột phá

Tại WIS 2025, CMC Telecom và CMC Global - hai thành viên của CMC sẽ giới thiệu hệ sinh thái công nghệ toàn diện, được thiết kế riêng cho nhu cầu chuyển đổi số và mở rộng quốc tế, đặc biệt tại thị trường Hàn Quốc.

CMC Telecom cung cấp hạ tầng số chuẩn quốc tế với 3 Data Center tại Việt Nam đạt trọn bộ 3 chứng chỉ Uptime Tier III và nền tảng CMC Cloud linh hoạt, bảo mật, tuân thủ quy định Việt Nam. Hệ thống kết nối mạnh mẽ với mạng cáp quang biển và tuyến cáp xuyên biên giới giúp đảm bảo tốc độ, độ ổn định cho các doanh nghiệp toàn cầu. CMC Telecom hiện là nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ quản trị IT và giải pháp bảo mật 24/7 cho hàng chục nghìn khách hàng, trong đó có 75% thuộc Top 100 Forbes và các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn tại Việt Nam.

CMC Global mang đến các giải pháp AI đột phá và dịch vụ chuyển đổi số tùy chỉnh, nổi bật ở các sản phẩm AI và tối ưu vận hành cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, y tế, sản xuất… Với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc cùng hàng trăm đối tác toàn cầu cùng đội ngũ 3.000 kỹ sư, chuyên gia, CMC Global cam kết đồng hành nâng cao hiệu suất doanh nghiệp, cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tham gia WIS 2025, đội ngũ chuyên gia của CMC sẽ tư vấn trực tiếp các giải pháp hạ tầng, bảo mật, ITO, AI phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc và chia sẻ kinh nghiệm về việc đầu tư, mở rộng thị trường tại Việt Nam và Đông Nam Á.

CMC sẽ tham gia sự kiện WIS 2025 tại Hàn Quốc vào ngày 24-26/4/2025

Tại sự kiện WIS 2025, gian hàng của CMC sẽ đặt tại vị trí CD113, tầng 3, sảnh C sẵn sàng chào đón khách hàng, doanh nghiệp ghé thăm, trao đổi và cùng kết nối.

World IT Show (WIS) 2025 diễn ra từ 24-26/4/2025 tại COEX, Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “The Next Wave”. Đây là triển lãm công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) hàng đầu Hàn Quốc, tổ chức bởi Bộ Khoa học và CNTT Hàn Quốc, quy tụ hàng trăm nghìn chuyên gia, nhà quản lý đến từ doanh nghiệp công nghệ hàng đầu của 15 quốc gia. Sự kiện là nơi trình diễn những xu hướng công nghệ mới nhất, từ AI, Cloud, Big Data, IoT đến An ninh mạng và Chuyển đổi số.

Thúy Ngà