Bà Đ.T.M. (Thái Nguyên) cho biết, công ty có một người lao động đang sở hữu 2 mã số thuế cá nhân khác nhau. Người này cũng không biết vì sao mình được cấp 2 mã số thuế.

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thông qua đơn vị chi trả thu nhập, công ty sử dụng mã số thuế thứ nhất của người lao động để kê khai giảm trừ cho 2 người phụ thuộc.

Tuy nhiên, dữ liệu của 2 người phụ thuộc trên hệ thống ngành thuế lại đang được ghi nhận và gắn với mã số thuế thứ hai. Về bản chất, cả hai mã số thuế đều thuộc cùng một người lao động, chỉ khác nhau ở mã số được sử dụng khi đăng ký người phụ thuộc.

“Trong trường hợp này, việc kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo mã số thuế thứ nhất, thay vì mã số thuế thứ hai đang gắn với dữ liệu người phụ thuộc, người lao động có được chấp thuận tính giảm trừ gia cảnh hay không?”, bà M. đặt câu hỏi tới cơ quan thuế.

Cơ quan thuế hướng dẫn cách hợp nhất dữ liệu khi người lao động có 2 mã số thuế cá nhân. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời trường hợp này, Thuế tỉnh Thái Nguyên dẫn khoản 4 Điều 37 Thông tư 90/2026 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế.

Theo quy định này, trường hợp cá nhân được cấp nhiều hơn một mã số thuế, người nộp thuế phải cập nhật thông tin số định danh cá nhân cho các mã số thuế đã được cấp để cơ quan thuế tích hợp các mã số thuế vào số định danh cá nhân, đồng thời hợp nhất dữ liệu thuế của người nộp thuế theo số định danh cá nhân.

Khi mã số thuế đã được tích hợp vào số định danh cá nhân, các hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế và giấy tờ có giá trị pháp lý khác đã lập có sử dụng thông tin mã số thuế của cá nhân vẫn được tiếp tục sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính về thuế, chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế mà không phải điều chỉnh thông tin mã số thuế trên hóa đơn, chứng từ, hồ sơ thuế sang số định danh cá nhân.

Thuế tỉnh Thái Nguyên cũng dẫn Công văn 3422/CT-NVT ngày 27/5/2026 của Cục Thuế về việc cá nhân đã được cấp nhiều mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân.

Theo đó, công văn đã hướng dẫn cụ thể cách tra cứu trạng thái mã số thuế và cập nhật số định danh cá nhân. Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế nghiên cứu và thực hiện đúng theo quy định.