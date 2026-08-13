Bà N.T.H (Hà Nội) cho biết, năm 2024, gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất có 180m2 đất ở và 89m2 đất trồng cây hằng năm.

Tháng 12/2025, gia đình chuyển mục đích sử dụng 89m2 đất trồng cây hằng năm sang đất ở (trong hạn mức) và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền 365 triệu đồng.

Đến tháng 2/2026, thửa đất được tách thành 2 phần: 125m2 gia đình tiếp tục sử dụng và 144m2 đã chuyển nhượng cho người khác.

Hiện bà H. nộp hồ sơ đề nghị tính lại tiền sử dụng đất để hưởng chính sách miễn, giảm theo Nghị quyết số 254/2025/QH15. Tuy nhiên, UBND xã hướng dẫn chỉ tính lại đối với phần diện tích 125m2 gia đình đang trực tiếp quản lý, phần đã chuyển nhượng không được tính lại.

Bà H. cho rằng hướng dẫn này chưa phù hợp với tinh thần bảo đảm quyền lợi cho người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

“Việc tính lại tiền sử dụng đất trong trường hợp này sẽ áp dụng cho toàn bộ thửa đất ban đầu hay chỉ phần diện tích còn lại gia đình đang quản lý, đồng thời cách xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện như thế nào?”, bà H. đặt câu hỏi tới cơ quan thuế.

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Về vấn đề này, Thuế cơ sở 18 TP Hà Nội dẫn điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026 của Chính phủ về xử lý chuyển tiếp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định, xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định số 50/2026 từ ngày 1/8/2024 đến trước ngày 1/1/2026 theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Trình tự, thủ tục tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất được thực hiện như sau:

Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản thể hiện đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này chậm nhất trước ngày 1/1/2027 đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận một cửa liên thông cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển văn bản này đến UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện việc xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn để tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất; chuyển thông tin đến cơ quan thuế.

Không áp dụng tính tiền sử dụng đất theo quy định tại điều này đối với trường hợp người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị từ ngày 1/1/2027 trở về sau.

Cơ quan thuế thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất; đồng thời gửi thông tin đến UBND cấp xã theo quy định.

Từ những quy định trên, cơ quan thuế thực hiện tính lại tiền sử dụng đất dựa trên hồ sơ do UBND xã chuyển đến cơ quan thuế.

Với vướng mắc của bà H., Thuế cơ sở 18 TP Hà Nội đề nghị bà liên hệ với UBND xã để được giải đáp.